Российский терминал в Силламяэ поднимет на ноги эстонский транзит
Российский производитель минеральных удобрений EuroChem («Еврохим») открыл в порту Силламяэ терминал, стоимостью почти 70 миллионов евро, по перевалке аммиака. Благодаря такой крупной иностранной инвестиции железнодорожный транзит в Эстонии увеличится на одну десятую в год.
EuroChem рассчитывает, что грузооборот сжиженного аммиака в терминале Силламяэского порта составит до одного миллиона тонн в год. Работу на предприятии получили уже почти полсотни человек.
Терминал в Силламяэ EuroChem Sillamäe AS предназначен для перевалки продукции завода в Кингисеппе, который расположенный в 25 километрах от эстонской границы. Завод имеет проектную мощность 2700 тонн мочевины и аммиака в сутки, а стоимость его строительства оценивается российской компанией в 660 миллионов евро. Как сообщало само предприятие, за три года в него было инвестировано более 900 миллионов долларов, то есть более 820 миллионов евро.
Основные потребители продукции завода в Кингисеппе – предприятия компании EuroChem: цеха по производству кислот в Антверпене, Бельгии, завод фосфорных минеральных удобрений Lifosa в Литве, а также завод фосфорных удобрений «Фосфорит» в Кингисеппе. В планах также продавать аммиак и сторонним компаниям.
Ленточку не перерезали
На минувшей неделе концерн заявил, что терминал в Силламяэ был готов в декабре. «Но мы ленточку на объекте не перерезали, это было обычное событие», - сказал председатель совета Силламяэского порта и владелец Тийт Вяхи.
Первый терминал EuroChem Sillamäe AS — дочерняя компания EuroChem Group AG — заработал в порту Силламяэ в конце 2006 года, когда был открыт терминал химической продукции стоимостью 14 миллионов евро.
Председатель правления Eesti Raudtee Эрик Лайдвеэ говорит, что строительство терминала по перевалке аммиака уже хорошо повлияло на транзитные перевозки государственного предприятия. В минувшем году объем транзитных перевозок по эстонским железным дорогам составил 9,4 миллиона тонн, что на три процента больше, чем в 2018 году.
Если терминал заработает в полную силу и будет переваливать миллион тонн аммиака в год, то может ли объем транзитных перевозок вырасти на одну десятую? «Первые положительные результаты уже подсчитаны, в этом году объем должен еще вырасти. Можно сказать, что да, вырастет на 10 процентов», - ответил Лайдвеэ.
По его словам, в порту Силламяэ хорошо работает и терминал по перевалке аммиака BCT, принадлежащий AS DBT, мощность которого также составляет один миллион тонн сжиженной химии.
Крупнейшая иностранная инвестиция в Ида-Виру
Из финансового отчета компании следует, что сумма инвестиций EurоСhem в Силламяэ составила 64 миллиона евро. Работавший с лета 2018 года гендиректором силламяэского термина EuroChem Виталий Бахарев ранее также подтвердил, что стоимость строительства верная и затраты составят менее 70 миллионов евро. Теперь же он оставил пост в Силламяэ и начал строительство нового терминала, уже в России. С февраля этого года терминал в Силламяэ возглавил Игорь Фадин, который ранее стоял во главе угольного терминала порта Мууга.
Как подтверждает центр иностранных инвестиций EAS, для Ида-Вирумаа иностранная инвестиция в почти 70 миллионов евро — крупнейшая в истории.
«Мы не считаем это каким-то героическим поступком. Мы просто развиваем порт согласно программе: если экономические и политические климаты меняются в худшую сторону, то мы урезаем инвестиции, если улучшаются и перспективы кажутся лучезарными, то жмем на газ», - говорит Тийт Вяхи.
Грузооборот перевалил за десять миллионов тонн
По данным местного издания «Силламяэский вестник», в прошлом году грузооборот в Силламяэском порту превысит отметку в десять миллионов тонн. Годом ранее было восемь миллионов тонн. Как в 2019, так и в 2020 году порт, по словам Вяхи, планирует инвестировать десять миллионов евро. Всего же в Силламяэский порт на протяжении всех лет его существования было инвестировано 600 миллионов евро, пишет «Силламяэский вестник». Для сравнения: примерно столько же стоила Аувереская электростанция, считающаяся крупнейшей промышленной инвестицией в Эстонии.
EuroChem Group AG, чей головной офис находится в Цуге, Швейцария, называет себя крупнейшим производителем минеральных удобрений. Оборот концерна в прошлом году вырос на 11 процентов до 6,2 миллиардов долларов, чистая прибыль выросла на 89 процентов и составила более миллиарда долларов. Концерн производит азотные и фосфорные удобрения, заводы расположены в России, Бельгии и Литве.
Все это принадлежит российскому миллиардеру Андрею Мельниченко, чье состояние Forbes оценил в 14,3 миллиардов долларов. В российском рейтинге богатейших людей он стоит на восьмом, в мировом — на 90 месте.
Согласно данным Трудового регистра на конец 2019 года в EuroChem Sillamäe Terminal AS работали 81 человек, за полтора года до этого — 33 человека.
Согласно финансовому отчету за прошлый год, оборот дочерней компании в Эстонии в позапрошлом году вырос на 69 процентов, составив 11,7 миллиона евро. Чистая прибыль снизилась на 7,4 процента, составив чуть менее трех миллионов евро.