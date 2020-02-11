Российский терминал в Силламяэ поднимет на ноги эстонский транзит

EuroChem рассчитывает, что грузооборот сжиженного аммиака в терминале Силламяэского порта составит до одного миллиона тонн в год. Работу на предприятии получили уже почти полсотни человек.

Терминал в Силламяэ EuroChem Sillamäe AS предназначен для перевалки продукции завода в Кингисеппе, который расположенный в 25 километрах от эстонской границы. Завод имеет проектную мощность 2700 тонн мочевины и аммиака в сутки, а стоимость его строительства оценивается российской компанией в 660 миллионов евро. Как сообщало само предприятие, за три года в него было инвестировано более 900 миллионов долларов, то есть более 820 миллионов евро.

Основные потребители продукции завода в Кингисеппе – предприятия компании EuroChem: цеха по производству кислот в Антверпене, Бельгии, завод фосфорных минеральных удобрений Lifosa в Литве, а также завод фосфорных удобрений «Фосфорит» в Кингисеппе. В планах также продавать аммиак и сторонним компаниям.

Ленточку не перерезали

На минувшей неделе концерн заявил, что терминал в Силламяэ был готов в декабре. «Но мы ленточку на объекте не перерезали, это было обычное событие», - сказал председатель совета Силламяэского порта и владелец Тийт Вяхи.

Первый терминал EuroChem Sillamäe AS — дочерняя компания EuroChem Group AG — заработал в порту Силламяэ в конце 2006 года, когда был открыт терминал химической продукции стоимостью 14 миллионов евро.

Председатель правления Eesti Raudtee Эрик Лайдвеэ говорит, что строительство терминала по перевалке аммиака уже хорошо повлияло на транзитные перевозки государственного предприятия. В минувшем году объем транзитных перевозок по эстонским железным дорогам составил 9,4 миллиона тонн, что на три процента больше, чем в 2018 году.

Порт Силалмяэ FOTO: ФОТО: Pm

Если терминал заработает в полную силу и будет переваливать миллион тонн аммиака в год, то может ли объем транзитных перевозок вырасти на одну десятую? «Первые положительные результаты уже подсчитаны, в этом году объем должен еще вырасти. Можно сказать, что да, вырастет на 10 процентов», - ответил Лайдвеэ.

По его словам, в порту Силламяэ хорошо работает и терминал по перевалке аммиака BCT, принадлежащий AS DBT, мощность которого также составляет один миллион тонн сжиженной химии.

Крупнейшая иностранная инвестиция в Ида-Виру

Из финансового отчета компании следует, что сумма инвестиций EurоСhem в Силламяэ составила 64 миллиона евро. Работавший с лета 2018 года гендиректором силламяэского термина EuroChem Виталий Бахарев ранее также подтвердил, что стоимость строительства верная и затраты составят менее 70 миллионов евро. Теперь же он оставил пост в Силламяэ и начал строительство нового терминала, уже в России. С февраля этого года терминал в Силламяэ возглавил Игорь Фадин, который ранее стоял во главе угольного терминала порта Мууга.

Как подтверждает центр иностранных инвестиций EAS, для Ида-Вирумаа иностранная инвестиция в почти 70 миллионов евро — крупнейшая в истории.

Первый терминал EuroChem построил еще в 2006 году. ФОТО: Mihkel Maripuu