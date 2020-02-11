Вт, 11.02.2020
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Легендарный Пеле впал в депрессию из-за неудачной операции

Пеле.

ФОТО: YASUYOSHI CHIBA/AFP

 Сын трехкратного чемпиона мира по футболу бразильца Пеле Эдиньо рассказал, что отец находится в депрессии из-за того, что ему трудно передвигаться, передает Р-Спорт.

Несколько лет назад Пеле перенес операцию на тазобедренном суставе. Как отмечает Рейтер, недавно 79-летний Пеле несколько раз появлялся на публике в инвалидной коляске.

"Он перенес операцию, реабилитация прошла не совсем идеально. У него есть проблемы с мобильностью, которые вызвали определенную депрессию. Представьте - он король, всегда был значительной фигурой, а сейчас не может нормально ходить. Его смущает эта ситуация, он не хочет выходить на улицу, чтобы его не увидели, или делать то, что подразумевает необходимость покидать дом. Он ведет затворнический образ жизни", - приводит слова Эдиньо Рейтер.

Пеле является единственным в мире трехкратным чемпионом мира по футболу. В составе сборной Бразилии он выигрывал мундиаль в 1958, 1962 и 1970 годах.

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