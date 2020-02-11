Фото: на Сааремаа продается хутор, о котором мечтает любой хороший хозяин

Нового собственника ждут две недвижимости: застроенный участок Мяэ площадью 4152 м2 и незастроенная земля Кивимяэ площадью 24 700 м2. На участке Мяэ стоят шесть строений, пять из которых - под тростниковыми крышами.

Главное здание. ФОТО: KV.EE

Главный дом хутора построен в 1926 году. На первом этаже каминный зал, кухня-столовая, зал для праздников, ванная и подсобные помещения. На втором этаже -три большие спальни. Общая площадь дома - 211 м2.

Также на участке находятся: баня, насосная, летняя кухня и два амбара, в каждом из которых по три спальни.

Спальня. ФОТО: KV.EE

Все дома полностью реновированы. Даты постройки хутора растянулись во времени - от 1874 до 1926 года. Построенные из известняка летняя кухня и насосная станция - более поздние постройки. Также на участке располагается богатый рыбой пруд.

Надворные постройки. ФОТО: KV.EE