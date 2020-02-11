«Красная секунда»: какие опасности поджидают велосипедистов на шоссе

Разобраться в непростых ситуациях помогут эксперты, которые имеют дело как с последствиями трагических аварий, так и заняты в работе по их предотвращению. Ведущий передачи Мадис Киммель на собственном опыте проверит, как и почему возникают опасные ситуации.

Очередной выпуск документальной передачи будет посвящен тому, с какими сложностями могут сталкиваться велосипедисты во время загородных поездок.

В полицейских сводках можно регулярно обнаружить информацию о ДТП, произошедшем за пределами населенного пункта, одним из участников которого был велосипедист. Иногда люди садятся на велосипед в состоянии алкогольного опьянения, что в свою очередь приводит к трагическим последствиям.

Только на прошлой неделе на шоссе Пярну-Раквере в районе Яндья произошло дорожно-транспортное происшествие: велосипедиста сбил грузовик.

Пресс-секретарь полиции Леана Лойде сообщила, что в Центр тревоги сообщили о ДТП на 67-м километре дороги Пярну-Раквере-Сымеру в деревне Яндья в волости Тюри. По предварительной информации, 54-летний велосипедист двигался по середине проезжей части и был сбит грузовиком сзади. Грузовик вел 52-летний мужчина.

Репортер, находящийся на месте происшествия, объяснил, что грузовик Volvo с грузом бревен двигался из Пярну в Тюри. Водитель фуры, ехавшей во встречном направлении, предупредил 52-летнего мужчину по рации, что посреди дороги на темном отрезке шоссе едет человек на велосипеде без отражателей и огней.

Основываясь на этой информации, водитель фуры уменьшил скорость, но в какой-то момент велосипедист оказался в свете фар грузовика. Водитель грузовика решил объехать велосипедиста, используя свободную в тот момент встречную полосу, однако задел велосипед при совершении маневра.

Употреблявший алкоголь велосипедист был доставлен в больницу для медицинского осмотра, но люди на месте происшествия сказали, что у него нет серьезных травм.

Чтобы хоть как-то обезопасить поездки велосипедистов, Департамент шоссейных дорог начиная с лета прошлого года начал устанавливать новый дорожный знак, который призывает участников движения держать дистанцию между автомобилями и велосипедистами.

Дорожный знак должен напомнить водителям, что между автомобилем и велосипедистом на дороге должно быть расстояние не менее 1,5 метра, чтобы обеспечить безопасность обоим участникам движения.