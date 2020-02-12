Герман Тяхт: увлеченный коллекционер, собирающий винтажную аудиоаппаратуру

В нашей маленькой столице живет коллекционер, в удивительном собрании которого насчитывается порядка 60-70 единиц винтажной аудиоаппаратуры - виниловой, кассетной, катушечной. Не говоря уже о коллекции кассет, которых, по подсчетам его друзей, у него насчитывается около пятисот. Сам он их слушает крайне редко, для Германа Тяхта это предмет ностальгии.
Всю коллекцию он держит у себя дома. «Для простого обывателя я – ненормальный коллекционер, собирающий барахло, гордо именуемое аудиовинтажем. Нормальный человек не будет складировать десятки старых устройств, которыми он сам не пользуется», - с улыбкой рассказывает Герман Тяхт, бережно следящий за тем, чтобы его уникальное собрание было в чистоте и порядке. «Не хочу быть похожим на махрового коллекционера, у которого все заставлено и нет и места для прохода. Приходится продавать некоторые экземпляры, а на их место ставить более редкие», - поясняет Тяхт.
Интерес к коллекционированию возник у Германа 15-20 лет назад. «Я совершенно случайно листал сайты объявлений о продаже техники в Эстонии. Увидел, что продается магнитола, в хорошем состоянии. И тут во мне взыграла ностальгия, захотелось купить то, чего у меня не было раньше. В моем советском детстве сложно было приобрести заграничную технику: папа купил мне советскую магнитолу, но ее качество было низким.
Итак, я приобрел свою первую магнитолу, нашел ее на сайте. Вообще очень сожалею, что не занялся этим раньше. До 2000-х старая аудиотехника не ценилась, ее можно было купить за копейки. А потом возник интерес к винтажной аудиоаппаратуре: сейчас помимо аудиотехники 70-х и 80-х годов, к примеру, также снова очень популярны виниловые пластинки. Поэтому с каждым годом все сложнее найти ценный трофей и, конечно, теперь он стоит дороже», - отмечает Герман Тяхт.
Стоимость старого магнитофона, по его словам, зависит от его технического и, самое главное, косметического состояния. «Дело в том, что внутри электронику и механику можно отремонтировать почти всегда, а вот, если, к примеру, у магнитолы краска ободрана, если на ней вмятины или трещины, то это уже не устранить. Чем лучший внешний вид, тем стоимость выше», - замечает коллекционер.
В нашей стране есть те, кто разделяет его увлечение, однако их не так много. «Коллекционеров винтажной техники здесь человек двадцать, не больше. Однако менталитет эстонского коллекционера не располагает к общению, большинство привыкло сидеть в своем углу и не общаться с коллегами по увлечению. Поэтому приходится большей частью общаться с собирателями винтажной электроники в России, где их множество, и они всегда открыты для общения», - признается Герман.
По его словам, интересно, что раньше было больше коллекционеров из России, США, стран ЕС, а сейчас, по его наблюдениям, Китай, Корея и Вьетнам ничем им не уступают.
«Сразу всю коллекцию мне никто не предлагал купить ни разу: мы ведь не в России, где самые рьяные коллекционеры. Правда, однажды эстонский посредник приобрел у меня для какого-то саратовского олигарха пять-шесть аппаратов одновременно», - рассказывает он.
Пополнению коллекции немало способствуют социальные сети. С помощью своей страницы на Facebook Герману удается не только найти интересные экземпляры для своего собрания, но и продавать не самые дорогие его сердцу магнитолы, чем он и занимается в свободное от работы время. Кстати, нельзя сказать, что его хобби и работа совсем никак не связаны: около четырех лет Герман работает в фирме по продаже и ремонту электроники, чем очень доволен.
«Если бы счастье стало главной валютой, кем бы вы работали? Иными словами, какая работа доставляла бы вам счастье?» - спрашиваю я и получаю логичный ответ: «Мне хотелось бы стать смотрителем музея старой радиотехники». Впрочем, от работы на радио он бы тоже не отказался.
В свободное от работы и хобби время Герман любит смотреть кино, а еще он обожает готовить и знает много рецептов. «Люблю зарубежные фильмы советского периода, привык смотреть фильмы со времен Ван Дамма, Сильвестра Сталлоне. Музыку предпочитаю 80-х годов. А любимая группа у меня – ABBA, именно она. И только она», - говорит коллекционер.
Несмотря на свои довольно старомодные вкусы, коллекционер признается, что морально чувствует себя лет на тридцать. «Согласно фактическому возрасту это не так, но в душе, можно сказать, - даже лет на двадцать», - замечает он.
Блиц-интервью:
- Герман, охарактеризуйте себя тремя прилагательными.
- Добрый, ленивый, толстый.
- Что вы цените в людях?
- Честность. Уважаю, когда не предают.
- Если бы у вас была возможность отправиться в путешествие и деньги не имели значения, куда бы вы поехали?
- В республику с неординарной историей – Зимбабве.
- Чтобы вы пожелали самому себе, если бы была возможность обратиться к себе в прошлом?
- Герман, люби больше свою дочь. Уделяй ей больше внимания. Люби, ласкай, не отвлекайся на что-то другое, если есть время заняться своей маленькой дочкой.