Герман Тяхт: увлеченный коллекционер, собирающий винтажную аудиоаппаратуру

Всю коллекцию он держит у себя дома. «Для простого обывателя я – ненормальный коллекционер, собирающий барахло, гордо именуемое аудиовинтажем. Нормальный человек не будет складировать десятки старых устройств, которыми он сам не пользуется», - с улыбкой рассказывает Герман Тяхт, бережно следящий за тем, чтобы его уникальное собрание было в чистоте и порядке. «Не хочу быть похожим на махрового коллекционера, у которого все заставлено и нет и места для прохода. Приходится продавать некоторые экземпляры, а на их место ставить более редкие», - поясняет Тяхт.

Герман Тяхт – человек с интересными взглядами и не менее интересной коллекцией. ФОТО: личный архив

Интерес к коллекционированию возник у Германа 15-20 лет назад. «Я совершенно случайно листал сайты объявлений о продаже техники в Эстонии. Увидел, что продается магнитола, в хорошем состоянии. И тут во мне взыграла ностальгия, захотелось купить то, чего у меня не было раньше. В моем советском детстве сложно было приобрести заграничную технику: папа купил мне советскую магнитолу, но ее качество было низким.

Итак, я приобрел свою первую магнитолу, нашел ее на сайте. Вообще очень сожалею, что не занялся этим раньше. До 2000-х старая аудиотехника не ценилась, ее можно было купить за копейки. А потом возник интерес к винтажной аудиоаппаратуре: сейчас помимо аудиотехники 70-х и 80-х годов, к примеру, также снова очень популярны виниловые пластинки. Поэтому с каждым годом все сложнее найти ценный трофей и, конечно, теперь он стоит дороже», - отмечает Герман Тяхт.

У каждого должно быть свое собственное безумьице. ФОТО: Герман Тяхт

Стоимость старого магнитофона, по его словам, зависит от его технического и, самое главное, косметического состояния. «Дело в том, что внутри электронику и механику можно отремонтировать почти всегда, а вот, если, к примеру, у магнитолы краска ободрана, если на ней вмятины или трещины, то это уже не устранить. Чем лучший внешний вид, тем стоимость выше», - замечает коллекционер.

В нашей стране есть те, кто разделяет его увлечение, однако их не так много. «Коллекционеров винтажной техники здесь человек двадцать, не больше. Однако менталитет эстонского коллекционера не располагает к общению, большинство привыкло сидеть в своем углу и не общаться с коллегами по увлечению. Поэтому приходится большей частью общаться с собирателями винтажной электроники в России, где их множество, и они всегда открыты для общения», - признается Герман.

Коллекционер не чахнет над своим златом, а продолжает обновлять собрание. ФОТО: личный архив

По его словам, интересно, что раньше было больше коллекционеров из России, США, стран ЕС, а сейчас, по его наблюдениям, Китай, Корея и Вьетнам ничем им не уступают.

«Сразу всю коллекцию мне никто не предлагал купить ни разу: мы ведь не в России, где самые рьяные коллекционеры. Правда, однажды эстонский посредник приобрел у меня для какого-то саратовского олигарха пять-шесть аппаратов одновременно», - рассказывает он.