«Ослепшие матери» отказываются замечать, что их детей используют в сексуальном плане

В Дом ребенка чаще всего приходят с мамой

Руководитель Таллиннского Дома ребенка Анна Франк-Вирон. ФОТО: Mihkel Maripuu

Если раньше использованный в сексуальном плане ребенок должен был ходить по специалистам, то теперь ему помогают в одном месте – в Доме ребенка. Первое такое учреждение было создано в 2017 году в Таллинне, год спустя он появился в Тарту.

И руководитель Дома ребенка Анна Франк-Вирон обращает внимание на ту проблему, что матери или не видят или не хотят видеть происходящего с их детьми. Она называет их ослепшими матерьми.

- С кем ребенок обычно приходит в Дом ребенка?

- Обычно ребенок приходить с матерью. Дети из замещающего дома приходят с замещающей матерью, подростки часто приходят с подругой. Если возбуждено уголовное дело, законный представитель ребенка должен об этом знать и быть задействован. Некоторые дети просят ничего не говорить полиции и родителям, но тогда нам нужно им объяснить, почему это необходимо. Крайне важно объяснять. Ребенок должен понимать, почему нужно говорить об этих вещах.

- Часто ребенка в сексуальном плане использует кто-то из членов семьи. С кем тогда он приходит к вам?

- Кто-то приходит с бабушкой, или работником по защите детства из местного самоуправления. Даже если мать не хочет или не в состоянии признать, что педофил – это ее сожитель, или даже родной отец ребенка, жизнь показала, что безопаснее всего ребенку прийти к нам с матерью.

- Я слышала, что иногда матери не хотят верить ребенку. Как часто такое происходит?

- Происходит. Мы их называем ослепшими матерями. Есть несколько форм слепоты. Есть такие, кто не понимает, что дома что-то происходит. Есть такие, кто знает, но не хочет выносить сор из избы, поскольку они зависят от мужей.

Далее, такие, кого в детстве самих использовали. Она говорит, что с ней же теперь все в порядке, хотя ее тоже использовали. (Они, конечно, не называют это использованием).

У матерей, которые позже понимают, что у наших или полицейских подозрений были основания, возникают очень сложные чувства. Конечно, и угрызения совести: как я не заметила, почему он это сделал? С такими чувствами справиться непросто.

- Куда вы направляете таких матерей?

- Департамент социального страхования предлагает услугу помощи жертвам. Помощь предлагается как жертве, так и ее родственникам. Мать никуда сама идти не должна, мы направляем отсюда. Услуга для потерпевшего бесплатная.

- Есть ли какие-то конкретные признаки, по которым можно распознать использованного в сексуальном плане ребенка?

- Часто одним из признаков является то, что что-то меняется в поведении ребенка. Например, если чудесный и живой ребенок становится грустным.

Интересно, что спортивные результаты ребенка могут скорее улучшиться, поскольку он начинает направлять свою ненависть на тренировки и больше вкладывает сил, чтобы забыть случившееся.

Кто-то на уроках становится провокативным, но в действительности это может быть криком о помощи.

- Какой он – типичный ребенок, который попадает в Дом ребенка?

- Две трети обращающихся в Дом ребенка детей – девочки. Большая часть из них – 9-15-летние. Среди обращающихся были и совсем маленькие дети, но чаще всего мы работаем с такими детьми, которые уже умеют говорить.

- В Дом ребенка попадают и дети, имеющие физические или душевные нарушения?

- Конечно. Их в действительности много. Поначалу мы собирали диагнозы, но после прекратили, поскольку поняли, что это нам ни о чем не говорит.

У меня был один ребенок с нарушением активности и внимания, который строил шалаши, и задействовал в комнате для допросов все, что мало-мальски для этого подходило. Он ползал повсюду, и как только речь заходила о чем-то серьезном, он не хотел говорить и пытался спрятаться.

Один ребенок с аутизмом встал за камерой, и мы сделали так, будто он меня снимает. Я спрашивала, он отвечал, так мы получили информацию.

Для меня номером один в плане благополучия ребенка является то, что, когда он мне обо всем этом рассказывает, ребенку должно быть хорошо.

Иногда хорошо, если принести в комнату для допросов игрушки. Были случаи, когда ребенок не хочет рассказывать о пережитом, но то, как он играет, может о многом рассказать.

Один раз ребенок играл с кукольным домиком, будто папа пришел домой, а бабушка в постели, и папа сразу пошел бить бабушку. И такая информация является ценной.

Дети с особыми потребностями, у которых очень низкий душевный уровень, или есть физические особые потребности, не попадают к нам, а мы не попадаем к ним.

Особо сложной ситуация становится, если ребенок не умеет говорить. У нас был случай, когда имелось очень сильное подозрение, что отец может использовать 12-летнего ребенка. Но он не говорил, мальчик общался только через пиктограммы. Теперь мы научились использовать пиктограммы для общения с детьми с особыми потребностями.

- Как часто дети врут?

- Таких детей немного.

С другой стороны, с теми, кто говорит, что соврал, может возникнуть обратно подозрение – вдруг, он врет сейчас? Вдруг кто-то им манипулирует, или ему угрожают, или он по горло сыт всеми этими процедурами. Ребенок может подумать, вдруг его оставят в покое, если он скажет, что соврал.

- А как много таких случаев, когда следствие не доказало ничего, но все равно остались подозрения, что там все же может что-то быть?

- И таким истории были.

Нам и полиции задним числом очень сложно расследовать такие случаи, которые произошли много лет назад и в отношении которых очень трудно теперь найти доказательства, или о которых ребенок не говорит. Внутреннее чутье подсказывает, что тут не все в порядке, но доказать никак нельзя.

- Люди часто думают, что сексуальное использование происходит в семьях, где отец пьет и все плохо. Так ли это?

- Это миф. Есть дети с самыми разными историями. Это хорошо скрытое преступление и чаще всего при сексуальном использовании не возникает повреждений, поскольку преступник не хочет сделать больно. Он хочет разделить любовь. Но это больная любовь. Поэтому-то сексуальное использование трудно заметить, поскольку ребенком манипулируют.

Ребенка нужно научить, что никто не должен касаться его тела без его разрешения.