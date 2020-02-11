Видео из зала суда ⟩ Эксклюзивное интервью с главным любовником-аферистом Эстонии: «Конечно, я виноват!»

Сегодня утром непосредственно перед началом закрытого заседания в Харьюском уездном суде Postimees воспользовался уникальной возможностью взять интервью у главного любовника-афериста страны Алара Микфельта, которого обвиняют в получении мошенническим путем от женщин более миллиона евро.
Суд над обвиняемым, который уже больше года находится под стражей, начался неделю назад. В интересах потерпевших заседания проходят за закрытыми дверьми, сегодня состоялось второе по счету заседание. Поэтому появление журналистов в зале суда стало для Алара Микфельта большой неожиданностью. Сначала он наотрез отказался разговаривать, но после нескольких вопросов все же смягчился.
Он признал себя виновным, извинился перед своими жертвами и пообещал приложить максимум усилий, чтобы возместить причиненный им ущерб.
Утреннее интервью с Аларом Микфельтом:
- Мы из газеты Postimees...
- Меня это не интересует!
- ... можно ли задать вам несколько вопросов о том...
- Мне это неинтересно! Всего доброго!
- Полгода у вас был полный запрет на общение. Сегодня у вас впервые появилась возможность объяснить общественности, что произошло и в чем вас обвиняют. Признаете ли вы себя виновным в тех преступлениях, в которых вас обвиняют?
- Я не буду ничего комментировать. Я вам эстонским языком говорю! До свидания!
- Уже год находились под стражей...
- Вы не понимаете или что!?
- Вы год...
- Вы не поняли или что?! Вам невдомек, что я не даю комментариев! Все! Спасибо!
- Планируете ли вы возместить ущерб потерпевшим? Ущерб, который вы причинили 16 потерпевшим, составляет более миллиона. Реально ли вернуть им эти деньги?
- Вы не поняли, что я не даю комментариев? Что непонятного?! Я не хочу говорить. Сегодняшнее судебное заседание только начинается. Возможно, будет еще производство в общем порядке. Я пока ничего не знаю. Не комментирую сейчас. А в газете пишите, что хотите. Это не значит, что это правда.
Конечно, я признаю себя виновным, больше пока не могу ничего сказать. (Обращаясь к фотографу) Хватит уже! Благодарю, да! Это закрытое заседание, так что идите отсюда.
- У нас...
- У нас закрытое заседание, пожалуйста, уходите!
- Последний вопрос о человеческой стороне вопроса: вам жалко потерпевших? Просите ли вы у них прощения?
- Конечно! Сегодня вопрос в том, что государство абсолютно не интересует, почему человек дошел до такой жизни. Никого не интересует! Так что давайте прекратим разговор. Я виноват в том, что я признаю свою вину.
Мне жаль, безусловно, мне жаль. Но то, что было в Postimees, статья или что там у вас было - половина просто является оговором. Информацию можно было бы изучить, прежде чем публиковать ее в Postimees.
- Раньше мы не могли ни с кем общаться. Сегодня первая возможность. Можете ли вы...
- Заполнить две газеты статьями, в которых непроверенные факты... И второй вопрос заключается в том, есть ли здесь общественный интерес. В чем здесь общественный интерес? Лишь в том, что одна из потерпевших решила вывались все на редакцию Postimees. Мне и правда нечего сказать.
Я виноват, конечно, я виноват. Но суперпреступник ли я сегодня? Ну, видимо, да. Рассказали ли потерпевшие все, что должны были рассказать? Я считаю, что нет. Но это неважно. Важно то, что я это делаю.
- Вы сделаете все зависящее, чтобы возместить ущерб.
- Конечно, сделаю. Но я также могу вам сказать, что государство не дает возможностей для того. Начнем с того, что раньше человек садился в тюрьму и работал - за это он получал деньги, которые возвращал. Сегодня [у меня] такой возможности нет.
Вы же сами понимаете, что в настоящий момент речь идет о миллионе. У меня и без того три судебных исполнителя висят на шее. Как это все должно выглядеть в реальной жизни? Кому-нибудь это вообще интересно или нет? На это нужно посмотреть с другой стороны. Я уже больше года под стражей, у меня был запрет на звонок одной из потерпевших, чтобы поговорить с ней. Короче, мне здесь не о чем говорить.
- Спасибо за комментарий.
- Пожалуйста.
Напомним, что не имевший стабильной работы Алар Микфельт в период с 2015 до 2019 год выставлял себя перед найденными на сайтах знакомств женщинами обеспеченным и чрезвычайно заботливым мужчиной, и выманил у них более миллиона евро.
Согласно обвинению, всего жертв было 16. Алар Микфельт попался после того, когда две жертвы поговорили между собой и обратились в полицию.
Правоохранительные органы задержали его 21 марта. За аналогичное преступление он был осужден также в 2007 году.