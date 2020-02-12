Студия Postimees: приближается день подачи декларации о доходах

В среду, 12 февраля, в 11.00 в студии Rus.Postimees в прямом эфире поговорим с главным специалистом по налогам Налогово-таможенного департамента Татьяной Клеттенберг. До начала подачи деклараций о доходах за прошлый год от частных лиц осталось несколько дней. Второй год страна живет при новой системе исчисления не облагаемого налогом минимума, но вопросов, страхов и мифов меньше не становится.
- В течение года налоговики старались заранее извещать людей, если у них начинал копиться долг перед государством из-за неправильно высчитанной суммы не облагаемого налогом минимума, но должники все равно есть. Почему? В чем главная ошибка людей?
- Родители обеспокоены тем, что не смогут получить назад часть заплаченного за занятия ребенка в кружках: есть ли причины для опасений? За сколько кружков можно вернуть деньги?
- Пенсионер, получающий пенсию и пособия от самоуправления или государства, является налогообязанным? С какой суммы взимается налог?
- Какие доходы облагаются налогами, на чем чаще всего спотыкаются люди?
- Каждый год в первые дни подачи деклараций сайт Налогового департамента оказывается перегруженным. Есть ли спасение от этой напасти?