Студия Postimees: приближается день подачи декларации о доходах

В среду, 12 февраля, в 11.00 в студии Rus.Postimees в прямом эфире поговорим с главным специалистом по налогам Налогово-таможенного департамента Татьяной Клеттенберг. До начала подачи деклараций о доходах за прошлый год от частных лиц осталось несколько дней. Второй год страна живет при новой системе исчисления не облагаемого налогом минимума, но вопросов, страхов и мифов меньше не становится.