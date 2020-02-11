Хельмен Кютт – Райво Аэгу: судебные исполнители не должны оставлять людей без средств на жизнь

«В связи с обновленной инфосистемой Кассы страхования от безработицы судебные исполнители с февраля начали арестовывать из выплачиваемых людям пособий по нетрудоспособности большие суммы, чем раньше. В СМИ уже писали о том, как мама, в одиночку воспитывающая четверых детей, потеряла из-за этого более 100 евро. И таких случаев, где судебные исполнители оставляют людям денег меньше, чем предусмотрено законом, достаточно много. По оценке Кассы по безработице, решения судебных исполнителей являются для людей обязательными и подлежат исполнению», – отметила Кютт.

По ее словам, предложенное решение решение, когда людям для того, чтобы получить обратно неправомерно удержанную сумму, следует в течение трех рабочих дней обратиться к судебному исполнителю, не является выходом из ситуации. Такую же информацию на своей странице дает Эстонская палата людей с особыми потребностями. Касса страхования от безработицы со своей стороны отправила людям извещения, в которых советует в случае проблем связаться с судебными исполнителями.

По словам Кютт, поскольку речь идет о крайне прискорбной ситуации, она направила письменный запрос министру юстиции Райво Аэгу, в обязанности которого входит надзор за деятельностью судебных исполнителей.

«Поскольку у судебных исполнителей развязаны руки в части того, в каком объеме арестовывать пособие по нетрудоспособности, то они должны очень тщательно взвешивать, есть ли у должника и тех, кто находится у него на иждивении, необходимый для жизни минимум – деньги на оплату жилья, еду, одежду, лекарства и транспорт. При вынесении решения нельзя арестовывать доход человека, если он ниже опубликованного департаментом статистики прожиточного минимума», – отметила Хельмен Кютт в своем запросе министру.