Урмас Рейнсалу: внешняя политика России не изменилась - она по-прежнему агрессивная

В этом году особое внимание с точки зрения повышения влиятельности Эстонии будет уделяться членству в Совете безопасности ООН, поддержанию сильных трансатлантических связей, «Инициативе трех морей» и расширению дипломатической службы, сказал министр.

«За сто лет мы прошли сложный путь. Сегодня наши государство и народ сильнее, чем когда-либо прежде, и действуют в соответствии с правопреемством Эстонской Республики и принципами Тартуского мирного договора. Наш текущий внешнеполитический успех выражается в членстве Эстонии в Совете безопасности ООН - центре глобальной дипломатии», - сказал Рейнсалу и добавил, что принадлежность к этому кругу принимающих решения укрепляет безопасность Эстонии.

Характеризуя текущую картину безопасности, министр подчеркнул стратегическую важность крепких трансатлантических связей: «Мы убеждены, что сильное и эффективное трансатлантическое сотрудничество и близкие союзнические связи между демократическими странами Европы и Северной Америки необходимы для обеспечения безопасности и благополучия нашей страны и всего Запада, а также международной стабильности в широком плане».

«Мы должны быть способны защищать и поощрять свои ценности и принципы на фоне долгосрочного развития мировой политики», - сказал министр и привел в качестве примера отношения между ЕС и Китаем. По его словам, в ЕС и между союзниками в целом необходимы единство и общие политики, чтобы избежать раздробления под воздействием глобальных изменений.

Из внешнеполитических тем Рейнсалу отметил существенные изменения в ближневосточном мирном процессе, связанные с представленным США новым мирным планом, и подчеркнул, что важно возобновить диалог между сторонами конфликта. «Только переговоры могут привести к справедливому и стабильному миру», - сказал он.

По словам министра, на фоне агрессивной внешней политики России должна продолжаться прежняя политика ЕС и НАТО. «В преддверии 75-й годовщины окончания Второй мировой войны Россия активно продвигает исторический нарратив, игнорирующий исторические факты и пытающийся изменить общепризнанный взгляд на историю», - сказал Рейнсалу.

«В ситуации, где Россия не прекратила агрессию в отношении соседей, не может быть речи о том, чтобы перевернуть новую страницу в отношениях между Западом и Россией», - сказал министр и заявил, что Эстония по-прежнему поддерживает суверенитет и территориальную неприкосновенность Украины и Грузии.

Обсуждая развитие экономической среды и связности региона, Рейнсалу сфокусировался на предстоящем в июне саммите «Инициативы трех морей». Эстония в принципе готова примкнуть к инвестиционному фонду инициативы и выделить на его запуск 20 млн евро.

Из конкретных сфер министр выделил сотрудничество по развитию, для повышения эффективности которого планируется создать в Эстонии новое агентство сотрудничества по развитию. Также важно поддерживать эстонских предпринимателей за границей. Для этого МИД в этом году планирует открыть посольства в Сингапуре и Южной Корее, проводится конкурс по поиску экономических дипломатов, которые будут представлять Эстонию в Токио, Торонто, Женеве, Варшаве, Риге, Вашингтоне, Абу-Даби и Африке.

Министр также коснулся в своей речи климатической политики ЕС, намерении добиться статуса наблюдателя в Арктическом совете, сильного партнерства с Соединенным Королевством и после Брекзита, регионального сотрудничества в качестве председателя Балтийского совета министров и формата сотрудничества Северных и Балтийских стран (NB8), а также борьбы с незаконной миграцией.