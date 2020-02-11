Полиция открыла сайт для сообщений о киберпреступлениях

«Интернет — это неотъемлемая часть современного мира. В киберпространстве находятся наши личные, в том числе и деликатные, данные, которые могут представлять интерес для преступников. Если вы стали жертвой киберпреступления, важно сообщить об этом. На нашем новом сайте можно быстро и удобно передать сообщение полиции. Чем удобнее способ передачи информации для пострадавшего, тем больше необходимой информации может получить полиция», - сказал руководитель бюро по борьбе с киберпреступлениями центральной криминальной полиции Оскар Гросс.

При расследовании совершенного киберпреступления следователю требуются детали, о которых пострадавший может сначала и не задуматься. «На сайте представлены разные возможные сценарии, мы просим людей ответить на определенные вопросы и описать происшествие. Например, нам можно сообщить о полученном подозрительном э-письме, кибератаке на сайт или взломанном аккаунте, - пояснил Гросс. - Через сайт можно сообщить информацию о возможном преступлении, а также получить советы, как не стать жертвой преступления, и что делать, если что-то все же произошло».

По словам руководителя подразделения рассмотрения киберинцидентов CERT-EE Департамента государственной инфосистемы Тыну Таммера, проблемой является либо отсутствие информации, либо скорость передачи информации. «По своему опыту и примерам других стран мы видим, что в киберпреступлений все больше, но информация не всегда поступает в те госучреждения, которые могут с этом что-то предпринять. Преступники и мошенники используют все более изощренные методы и раскусить их планы не так легко. Сайт cyber.politsei.ee хорош тем, что здесь легко можно передать информацию как полиции, так и Департаменту государственной инфосистемы», - сказал Таммер.

«С помощью собранных данных мы надеемся получить более целостное представление о происходящем в эстонском киберпространстве, предупреждать о возможных мошенничествах и преступлениях и предотвращать их, и таким образом защитить других людей от подобных преступлений», - добавил Таммер.