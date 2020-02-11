Вт, 11.02.2020
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  • В Таллинне пропала 18-летняя Ольга, которая может нуждаться в медпомощи

В Таллинне пропала 18-летняя Ольга, которая может нуждаться в медпомощи

Пропавшая 18-летняя Ольга.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 18-летней Ольги, которая 8 февраля пропала в Хааберсти.

8 февраля девушка ушла из своего дома на улице Веэрисе в Таллинне и до сих пор о ее местонахождении ничего не известно. Ольга выходила на связь со своими знакомыми 9 февраля, после этого она не отвечает на звонки. 

Приметы пропавшей: рост 156 см, русые волосы до плеч. На ней была белая куртка с капюшоном с меховой опушкой, темные рейтузы и бежевые сапоги. Ольга может находиться в сопровождении молодого человека. Она может нуждаться в медицинской помощи.

Всех, кто видел Ольгу или знает, где она может находиться, просим позвонить по номеру 112.

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