Зеленский: я не знаю, сколько лет необходимо для возвращения отношений Украины и России на довоенный уровень

"Я не знаю, сколько надо лет для восстановления отношений на том уровне, на котором они были до войны. Я думаю, что для многих людей в стране это невозможно. Здесь опять вопрос поколений. Для будущих поколений, может, и возможно. Наверное. Время лечит раны", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Кроме того, Зеленский указал, что Россия может сама сегодня начать решать этот вопрос.

"Если президенты сели за один стол и своим примером договорились, что, слушай, дальше так нельзя, достаточно, давай заканчивать войну. Я имею в виду именно этот уровень разговора: слушай, давай ты сам по себе, мы сами по себе. Но если у нас мир, то давай говорить о прагматичных отношениях", - пояснил он.

Зеленский считает, что в таком прагматичном формате и могут быть отношения между украинцами и россиянами, если не будет войны.