Чемпионат мира по биатлону: дуэль Фуркада и Бё-младшего, неразбериха у женщин, надежда на россиян

Уже завтра в итальянской Антерсельве стартует чемпионат мира по биатлону. 12 комплектов наград найдут своих счастливых обладателей.

И снова дуэль Бё-младший - Фуркад

У мужчин в этом году нет равных сборной Франции, которая лидирует во всех возможных зачетах Кубка мира кроме эстафеты, где Францию опережает Норвегия. Соперничество в личном зачете Кубка мира пока снова идет в русле - Фуркад и Бё-младший. Йоханнес, кстати, пропустил первые два этапа нынешнего года, но по очень уважительной причине: действующий обладатель Большого хрустального глобуса стал отцом.

Если Йоханнес Бё будет стрелять на отлично, то Мартену Фуркаду придется очень непросто. ФОТО: DARKO BANDIC/AP

В его, Бё-младшего отсутствие три верхние строки общего зачета КМ заняли сплошь французы - Мартен Фуркад, Квентин Филлон Малье и Симон Дестье. Бе-младшему удалось после последнего предчемпионатного этапа вернуться в тройку призеров, но отставание от Фуркада - почти 120 баллов, которые отыграть будет крайне трудно.

Поэтому действовать норвежцу надо именно на чемпионате мира, чтобы компенсировать возможный проигрыш титула в Кубке мира. Победы в Антерсельве для норвежца будут крайне важны еще и потому, что именно личными викториями в Антерсельве Бё-младший может заставить нервничать Фуркада в гонках Кубка мира, что также обострит гонку за Большой хрустальный глобус.

Пока Мартен Фуркад - лидер Кубка мира, но что покажет француз в условиях конкуренции с отдохнувшем Бё-младшим? Пока все очные гонки Фуркад проиграл. ФОТО: TOBIAS SCHWARZ/AFP

Статистика сезона говорит строго в пользу Йоханесса Бё: почти все гонки, на которых встречались Фуркад и Бё, заканчивались победой норвежца. Фуркад победил в очной схватке лишь на первом этапе в индивидуальной гонке.

Именно в индивидуальной гонке у Фуркада и будут главные шансы на золото: по статистике сезона, Мартен бежит секунд на 20-30 медленнее Бё-младшего, но стреляет получше.

Сможет ли кто-то из остальных биатлонистов вклиниться в спор за золото? В когорту претендентов на медали входят человек десять: это и партнеры Фуркада по сборной Франции, кои в топ-10 общего зачета КМ представлены в количестве эстафетной четверки, Бё-старший, Бенедикт Долль и Арнд Пайфер, а также норвежцы Ветле Кристианссен и Йоханнес Дале плюс россиянин Александр Логинов, имеющий шестое место в общем зачете нынешнего кубка мира.

Александр Логинов - надежда российского мужского биатлона. ФОТО: JOHAN AXELSSON/imago images / Bildbyran

В очередь за медалями, в очередь!

Женская часть чемпионата мира подарит болельщикам более захватывающие гонки, хотя по ходу сезона и у представительниц прекрасного пола появился ярко выраженный лидер - норвежка Тириль Экхофф. На счету представительницы знаменитой биатлонной фамилии уже шесть побед в 13 гонках, но что самое интересное: там где Тириль не выигрывала, ее и на подиуме не было, как, например, на двух индивидуальных гонках в Поклюке и Эстерсунде - всего лишь 18-е и 29-е места.

"Ты - задница, ты никогда не победишь" - так травили пару лет назад норвежскую биатлонистку Тириль Экхофф фанаты. В этом сезоне Экхофф выиграла шесть из 13 стартов и лидирует в общем зачете. ФОТО: CHRISTOF STACHE/AFP

Экхофф догоняет в общем зачете Кубка мира Доротея Вирер, отдавшая норвежке после первой четверти сезона желтую майку лидера. Доро в этом году не слишком ладит со стрельбой, что мешает ей при своем обычном хорошем беге занимать места на подиуме: в Рупольдинге Вирер после третьего места в спринте пять раз промазала в гонке преследования и стала лишь 20-й. Таких примеров у Вирер в этом году много - неудачная стрельба, именно стрельба, в масс-стартах, индивидуальных гонках - трижды Вирер мазала по пять раз на четырех огневых рубежах. Давление? Возможно, что с нервами итальянка в этом сезоне не особо справляется, но на чемпионате мира, который пройдет в родных краях, будет еще сложнее...

Доротея Вирер может стать королевой чемпионата мира, но если не справится с нервами, то провал главной красавице мирового биатлона обеспечен. ФОТО: BEAUTIFUL SPORTS/Axel Kohring/www.imago-images.de/

В медальной конкуренции у женщин будут находиться не менее 20 спортсменок. Естественно все ждут медали от Кайсы Мякярайнен. Финская спортсменка, завершающая карьеру, очень трудно идет по сезону: если бы не победа в масс-старте Рупольдинга и еще пара заездов в топ-10, то "Финская молния" благополучно находилась бы в районе 20-30-х мест тотала. Однако, по утверждениям финских СМИ, Мякяряйнен готовится к чемпионату мира по ходу сезона и копит силы для борьбы с конкурентками, ведь только в индивидуальных гонках 37-летней спортсменке по силам взять медаль. Эстафетные коллективы страны Суоми никакой силы из себя не представляют.

Чемпионат мира - последняя возможность для Кайсы Мякяряйнен хлопнуть дверью перед завершением карьеры ФОТО: ALEXEY FILIPPOV / Sputnik

Кстати, об эстафетах: у мужчин золото будут оспаривать французы с норвежцами,а вот претендентов на бронзу сразу несколько - подгоняемая своими болельщиками Италия, крепкая и боевитая Германия, неплохая эстафетная команда в этом году и у австрийцев, а также не будем списывать со счетов сборные России и Швеции.

Всё или ничего

Президент СБР Владимир Драчев заявил, что россиянам по силам выиграть три медали. Непопулярного спортчиновника сразу подняли на смех - действительно, россияне уже 26 гонок не могут подняться на подиум, а всего в этом сезоне у россиян пять попаданий в тройку: два серебра и три бронзы.

Владимир Дачев заявлял о трех медалях. За неделю до старта ЧМ акцент переместился на ОИ-2022. ФОТО: Anton Sakerin / Sputnik

Но в сказанном Драчевым есть и доля истины: шансы на медали у россиян есть, причем во всех без исключения 12 гонках ЧМ в Антерсельве. Однако и критиков российского биатлона понять можно: этот вид спорта в России шатает из стороны в сторону уже не первый год. Последний раз спокойный год был в середине нулевых: от интриг, склок и головотяпства страдают все причастные к биатлону люди.

Одной из последних историй в российском биатлоне оказалась проблема с шлифмашиной, которой в сборной России нет, а вот на курортах Альп в предостаточном количестве. Как результат - не катят у россиян лыжи. Это - универсальная причина, на которую охотно ссылаются российские тренеры. Инвентарь, погода, а если хочется пнуть особо "любимого" спортсмена, то и желание и самоотдача - такой набор извинений-комментариев по ходу сезона, по мере приближения чемпионата мира используют российские тренеры.

Хотя сезон начинался отлично - Александр Логинов и Матвей Елисеев заезжали на первых этапах на подиумы, женщины также бегали и стреляли неплохо - подиум Светланы Мироновой и серебро в эстафете на этапе в Хохфильцене.

Сборная России по биатлону (слева направо): Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Екатерина Юрлова-Перхт - серебряные призерки этапа КМ 2019-20 в Хохфильцене ФОТО: Kerstin Joensson/AP

После новогодних праздников все рухнуло: пошли -дцатые места, о чемпионате мира заговорили осторожнее, а сам Драчев, желая, видимо, снять груз ответственности со сборной, заявил, что медали ему безразличны - главное подготовка к Олимпиаде-2022.

Рядовой болельщик такие заявления может расценить как поражение, но для спортсменов это бальзам на душу. Если терять нечего, то и бежится в охотку, и случайный промах не приведет к депрессии. Россия - все еще мировая биатлонная держава. Есть Логинов, которому по силам взять медаль. Есть эстафеты, где россияне также могут взять медали. Вот и необходимое количество медалей имеется. Да, победить россиянам будет трудно, но серебро и бронза - вполне реальные медали. А уж их количество может быть и более трех штук.

А что там наши?

Признаться, от наших биатлонистов ждем заездов в топ-30. Топ-20 будет считаться огромным успехом, а попадание в десятку - достойным госнаград, тем более вручать их будут как раз по завершении чемпионата мира.

Лидер сборной Эстонии, Йоханна Талихярм способна на ЧМ попасть в топ-20 в индивидуальных гонках. ФОТО: Jarek Jõepera/ELSF

Давайте не будет принимать во внимание серебро смешанной эстафеты в Поклюке. Да, там был успех, но те, кто за биатлоном следят, увидят состав сборных и сразу все поймут. Безусловно: Оя и Захкна - молодцы, но на чемпионате мира дуэту эстонских стреляющих лыжников будут противостоять не четвертые номера элитных сборных, а Фуркад-Бескон и Экхофф и один из братьев Бё.

Мужчинам надеяться нам вообще не на что - россыпь их результатов заставит скроллить протоколв самый конец, где точно будет Райдо Рянкель, перешедший из-за краха лыжных гонок страны в биатлон. Как результат - и в лыжной скорости у Рянкеля провал, а уж стрельба... Сотые места и мало надежды.