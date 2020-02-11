Сланцевый промышленник - Ратасу: если зеленый договор причинит нам ущерб, государству придется заплатить

Собственник и член совета работающего в Кохтла-Ярве VKG Прийт Пийльманн и председатель правления предприятия Ахти Асманн написали премьер-министру Юри Ратасу, насколько их будоражат крайне амбиционные климатические цели Европейского союза (климатическая нейтральность к 2050 году), и что должно сделать государство для смягчения возможных ущербов.

Руководство VKG говорит, что поскольку производство сланцевого масла является крайне важным бизнесом в Ида-Вирумаа, который дает работу и хлеб многим жителям, и вносит вклад в развитие экономики Эстонии, не хотелось бы убивать его прежде, чем будет найдено иное равнозначное экономическое решение. Это в свою очередь означает, что если европейский зеленый договор (план действий, при помощи которого хотят добиться поставленных целей – ред.) начнет как-то ограничивать производство масла, государству придется покрыть ущерб как самоуправлениям, так и бизнесменам, считает руководство VKG.

Асманн и Пийльманн говорят, что до заключения нового климатического договора они не могут предсказать его последствий: «Инвестиционные решения приняты в доброй вере и исходя из государственных планов развития. Основываясь на принципе правовой стабильности инвестиции, сделанные до появления зеленого договора, нужно позволить окупить, или компенсировать их за государственный счет». Они добавили, что сейчас ценность VKG составляет более 600 миллионов евро.

Предприниматели отметили, что поскольку страны-члены ЕС различаются, нельзя мерить всех одним мерилом и требовать от всех достижения тех же климатических целей, пока не будет проведен внутренний анализ влияния: «Сейчас в Эстонии такого анализа нет. Особенностью Эстонии, по сравнению с другими странами, является значительная роль сланцевого сектора в экономике. Чтобы обеспечить более плавный переход на новую экономическую модель, целесообразно со стороны государства поддержать сектор сланцевого масла в период 2020-2040 годов».

Предприниматели закончили свое письмо словами: «Эстонское сланцевое масло смогло очень успешно выдержать конкуренцию на глобальном топливном рынке, и спрос на продукцию растет. В то же время ужесточающиеся методы климатической политики больше всего угрожают именно эстонской сланцевой промышленности».