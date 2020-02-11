Венецианский карнавал в этом году принесет организаторам убытки

В минувшие выходные открылся Венецианский карнавал, который продлится до 25 февраля, пишет Turizm. Накануне знакового для итальянского города события местные власти начали испытывать новую систему мониторинга туристов, которая призвана бороться с переполненностью города в часы пик. Вдоль самых оживленных улиц Венеции установлены датчики и камеры, подсчитывающие величину туристического потока.

Власти отмечают, что система подсчета туристов еще только тестируется. Цель проекта — понять, откуда приезжают посетители, как долго они остаются в городе, и чтобы вообще отличить туристов от всей остальной публики. Итальянский советник по туризму Паола Мар добавил, что в стратегических точках города установлены 34 камеры. Они расположены вокруг направлений, предпочитаемых основными туристическими потоками. «Идея состоит в том, чтобы дать разумную картину проходящих людей и понять тенденции в местах, где могут произойти изменения в потоках», — говорит П. Мар.

Используя Wi-Fi, система мониторинга каждые пять секунд отправляет данные о количестве присутствующих в диспетчерскую, о том, как быстро они движутся и в каком направлении. Таким образом, в городе стало возможным предсказать, когда пешеходы прибудут в определенную критическую точку, и заблаговременно создать объезды и обходы, чтобы избежать блокирования пешеходного движения, резюмирует советник.

Традиционно карнавал является одним из самых оживленных периодов года в Венеции, когда тысячи посетителей приезжают со всего мира, а все отели забронированы задолго до его начала. Однако в этом году число туристов в городе заметно сократилось. Многие вообще решили остаться в стороне от праздника из-за разрушительных наводнений, произошедших осенью прошлого года, в то время как другие избегают путешествий из-за опасений заражения коронавирусом. Гостиницы на данный момент в среднем забронированы лишь на 70%, а вечеринки и балы с масками, проводимые ежегодно во время карнавала, отменены, включая знаменитую вечеринку Ballo del Doge — по причине нехватки гостей.