Венецианский карнавал в этом году принесет организаторам убытки

В Венеции стартовал один из самых известных карнавалов в мире. И уже понятно, что число его гостей-туристов в нынешнем сезоне значительно сократилось. Об этом пишет The Local.
В минувшие выходные открылся Венецианский карнавал, который продлится до 25 февраля, пишет Turizm. Накануне знакового для итальянского города события местные власти начали испытывать новую систему мониторинга туристов, которая призвана бороться с переполненностью города в часы пик. Вдоль самых оживленных улиц Венеции установлены датчики и камеры, подсчитывающие величину туристического потока.
Власти отмечают, что система подсчета туристов еще только тестируется. Цель проекта — понять, откуда приезжают посетители, как долго они остаются в городе, и чтобы вообще отличить туристов от всей остальной публики. Итальянский советник по туризму Паола Мар добавил, что в стратегических точках города установлены 34 камеры. Они расположены вокруг направлений, предпочитаемых основными туристическими потоками. «Идея состоит в том, чтобы дать разумную картину проходящих людей и понять тенденции в местах, где могут произойти изменения в потоках», — говорит П. Мар.
Используя Wi-Fi, система мониторинга каждые пять секунд отправляет данные о количестве присутствующих в диспетчерскую, о том, как быстро они движутся и в каком направлении. Таким образом, в городе стало возможным предсказать, когда пешеходы прибудут в определенную критическую точку, и заблаговременно создать объезды и обходы, чтобы избежать блокирования пешеходного движения, резюмирует советник.
Традиционно карнавал является одним из самых оживленных периодов года в Венеции, когда тысячи посетителей приезжают со всего мира, а все отели забронированы задолго до его начала. Однако в этом году число туристов в городе заметно сократилось. Многие вообще решили остаться в стороне от праздника из-за разрушительных наводнений, произошедших осенью прошлого года, в то время как другие избегают путешествий из-за опасений заражения коронавирусом. Гостиницы на данный момент в среднем забронированы лишь на 70%, а вечеринки и балы с масками, проводимые ежегодно во время карнавала, отменены, включая знаменитую вечеринку Ballo del Doge — по причине нехватки гостей.
Новая система отслеживания туристов пока не доказала свою полезность. Для этого потребуется время, чтобы обработать все полученные данные. Тем не менее, власти уверены, что она поможет снизить напряженность, нарастающую между местными жителями и гостями в Венеции. Одновременно с этим, в городе вводят и другие меры, направленные на борьбу с чрезмерным туризмом. В их числе и туристические налоги, и ограничения количества жилья для гостей. Такая тенденция прослеживается и во многих других популярных европейских городах. Правда, их стремление избавиться от огромного потока туристов может привести к непредсказуемому результату, — считают эксперты. Толпы туристов в скором времени могут исчезнуть и в Барселоне, и в Амстердаме. Но это в свою очередь скажется на экономике городов и, как следствие, уровне жизни местного населения.