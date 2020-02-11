Александр Селевко и Нина Петрыкина представят Эстонию на домашнем чемпионате мира по фигурному катанию

У юниоров честь Эстонии будет отстаитвать 18-летний Александр Селевко, в январе показавши 16-й результат на чемпионате Европы среди взрослых.

В женском одиночном катании Эстонию будет представлять 15-летняя Нина Петрыкина, чемпионка страны среди юниоров и серебряная призерка взрослого чемпионата Эстонии.

В соревнованиях танцевальных пар от Эстонии примут участие 15-летняя Дарья Нетяга и 19-летний Марко Евгений Гайдаенко. Единственной соревновательной категорией, в которой Эстония не будет представлена - спортивные пары.