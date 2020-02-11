Вт, 11.02.2020
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  • Александр Селевко и Нина Петрыкина представят Эстонию на домашнем чемпионате мира по фигурному катанию

Александр Селевко и Нина Петрыкина представят Эстонию на домашнем чемпионате мира по фигурному катанию

Александр Селевко, эстонский фигурист.

ФОТО: Natalia Fedosenko / Natalia Fedosenko/TASS

Союз конькобежного спорта Эстонии назвал состав на стартующий в начале марта чемпионат мира по фигурному актанию среди юниоров. Мировой форум молодых фигуристов пройдет в ледовом холле "Тондираба".

У юниоров честь Эстонии будет отстаитвать 18-летний Александр Селевко, в январе показавши 16-й результат на чемпионате Европы среди взрослых.

В женском одиночном катании  Эстонию будет представлять 15-летняя Нина Петрыкина, чемпионка страны среди юниоров и серебряная призерка взрослого чемпионата Эстонии.

В соревнованиях танцевальных пар от Эстонии примут участие 15-летняя Дарья Нетяга и 19-летний Марко Евгений Гайдаенко. Единственной соревновательной категорией, в которой Эстония не будет представлена - спортивные пары.

Всего в юниорском чемпионате мира примут участие 165 спортсменов из более чем 40 стран.

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