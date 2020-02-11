Между ценами на квартиры в разных уездах Эстонии лежит пропасть

Больше всего сделок было совершено с квартирами - 55%. Остальные 45% заняли сделки по продаже другой недвижимости и сделки с правом на застройку.

По сравнению с 2018 году количество сделок купли-продажи квартир и их стоимость Разница между медианными ценами недвижимости в разных уездах порой достигает ста раз. Особенно это заметно при сравнении цен в населенных пунктах различных уездов. На это оказывают большое влияние продажи квартир в новых домах. Первичная продажа жилых помещений заняла 21% от общего количествоа сделок в 2019 году.