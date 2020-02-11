Вт, 11.02.2020
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  • Между ценами на квартиры в разных уездах Эстонии лежит пропасть

Между ценами на квартиры в разных уездах Эстонии лежит пропасть

Недвижимость в Хаапсалу. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Антс Лийгус / Pärnu Postimees

Анализ рынка недвижимости 2019 года, проведенный Земельным департаментом, показывает: за год проведено почти 60 000 сделок общей стоимостью четыре миллиарда евро. Число сделок уменьшилось всего на 0,2%, однако общая стоимость увеличилась на 4%. 

Больше всего сделок было совершено с квартирами - 55%. Остальные 45% заняли сделки по продаже другой недвижимости и сделки с правом на застройку. 

По сравнению с 2018 году количество сделок купли-продажи квартир и их стоимость Разница между медианными ценами недвижимости в разных уездах порой достигает ста раз. Особенно это заметно при сравнении цен в населенных пунктах различных уездов. На это оказывают большое влияние продажи квартир в новых домах. Первичная продажа жилых помещений заняла 21% от общего количествоа сделок в 2019 году. 

Наиболее активным рынок был в Харьюмаа, где заключили 54% всех сделок купли-продажи квартир. Затем следует Тартумаа с 12 процентами, Ида-Вирумаа - 10,5 процентов, Пярнумаа с пятью процентами и, наконец, Ляэне-Виру с четырьмя процентами. 

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