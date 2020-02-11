Фото ⟩ Житель Таллинна, убивший соседа ударом ножа в спину, признал свою вину

«Признаю себя виновным, но я ударил только один раз и в рамках необходимой самообороны», - говорит обвиняемый.

Согласно обвинению прокуратуры, 4 августа прошлого года в Таллинне в квартире на бульваре Сыпрузе в ходе совместного распития горячительных напитков Кристутис ударил ножом соседа в спину. Пострадавший умер от полученной травмы на месте.

Защитник Кристутиса, присяжный адвокат Ааду Луберг в начале заседания ходатайствовал, чтобы с обвиняемого сняли наручники. Хотя конвой дал на это разрешение, сам обвиняемый отказался, чтобы с него снимали наручники. Почему, он не объяснил.

Также Луберг ходатайствовал у суда об изменении меры пресечения — арест заменить на запрет на покидание места жительства, поскольку, по оценке защитника, основание для ареста отпало.

После 40-минутного обсуждения суд решил не удовлетворить ходатайство защитника.

Защитник обвиняемого подчеркнул во вступительной речи, что речь идет не об одном из многих инцидентов «ссор, возникших в ходе совместной пьянки» и он надеется, что суд примет это в расчет. «У обычного человека есть право считать, что Кристутис — один из многих, у суда этого права нет и решение суда должно основываться на доказательствах и фактах», - уточнил адвокат, добавляя, что защита не видит основания для обвинительного решения суда.