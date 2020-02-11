Картина дня: светлое будущее эстонского транзита, "ослепшие матери" и любовник-аферист

«Ослепшие матери» отказываются замечать, что их детей используют в сексуальном плане

Когда имеющие огромный опыт работы полицейские по делам молодежи Марина Паддар и окружной прокурор Рауль Хейдо два десятка лет назад начали строить первую безопасную комнату для допроса детей, их коллеги шутили, что они создают комнату отдыха. Также скептически они относились и к масштабам проблемы использования детей в сексуальном плане. Читать далее...

Эксклюзивное интервью с главным любовником-аферистом Эстонии: «Конечно, я виноват!»

Сегодня утром непосредственно перед началом закрытого заседания в Харьюском уездном суде Postimees воспользовался уникальной возможностью взять интервью у главного любовника-афериста страны Алара Микфельта, которого обвиняют в получении мошенническим путем от женщин более миллиона евро. Читать далее...

Российский терминал в Силламяэ поднимет на ноги эстонский транзит

Российский производитель минеральных удобрений EuroChem («Еврохим») открыл в порту Силламяэ терминал, стоимостью почти 70 миллионов евро, по перевалке аммиака. Благодаря такой крупной иностранной инвестиции железнодорожный транзит в Эстонии увеличится на одну десятую в год. Читать далее...

В Ласнамяэ появится новый микрорайон на 500 квартир

На прошлой неделе Таллиннское горсобрание инициировало детальную планировку, которая предполагает строительство нового микрорайона между Петербури-теэ и улицей Раадику. Читать далее...

Сланцевый промышленник - Ратасу: если зеленый договор причинит нам ущерб, государству придется заплатить

Руководство второго по размерам сланцевого производства Эстонии Viru Keemia Grupр (VKG) хочет потребовать от государства возмещения ущерба, если ужесточающаяся климатическая и связанная с окружающей средой политика поставит крест на их бизнесе. Читать далее...

Урмас Рейнсалу: внешняя политика России не изменилась - она по-прежнему агрессивная

Глава МИД Урмас Рейнсалу, выступая во вторник в Рийгикогу с годовым докладом о внешней политике, сказал, что Эстония проводит самостоятельную и последовательную внешнюю политику, прежде всего, посредством своего членства в ЕС и НАТО. Читать далее...

Угроза безопасности Эстонии: департамент требует от Сынаялгов снять лопасти с ветрогенератора

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) в понедельник сделал предприятию Андреса и Олега Сынаялгов Eleon Green OÜ предписание снять с установленного в ветропарке Айду ветрогенератора номер пять лопасти, которые, как сообщили в ведомстве, даже в неработающем состоянии мешают работе системе предварительных предупреждений гособороны. Читать далее...

Для поднятия останков парома "Эстония" потребуется разрешение Финляндии и Швеции

Эстонские власти не смогут самостоятельно принять решение о поднятии со дна Балтийского моря останков затонувшего в 1994 пассажирского парома "Эстония", заявил председатель правовой комиссии Рийгикогу Яанус Карилайд. Читать далее...

Сеэдер: нельзя ратифицировать нынешний вариант пограндоговора с РФ

Председатель партии "Отечество" Хелир-Валдор Сеэдер в интервью ERR выразил мнение, что нынешняя граница с Россией не практична и не соответствует национальным интересам Эстонии. Читать далее...

Женщина напала с ножом на председателя квартирного товарищества

Вируский уездный суд приговорил к условному лишению свободы на семь месяцев женщину, которая осенью прошлого года напала с ножом на председателя квартирного товарищества своего дома. Читать далее...

Между ценами на квартиры в разных уездах Эстонии лежит пропасть