Картина дня: светлое будущее эстонского транзита, "ослепшие матери" и любовник-аферист

Портал Rus.Postimees знакомит с главными событиями вторника.
«Ослепшие матери» отказываются замечать, что их детей используют в сексуальном плане
Когда имеющие огромный опыт работы полицейские по делам молодежи Марина Паддар и окружной прокурор Рауль Хейдо два десятка лет назад начали строить первую безопасную комнату для допроса детей, их коллеги шутили, что они создают комнату отдыха. Также скептически они относились и к масштабам проблемы использования детей в сексуальном плане. Читать далее...
Эксклюзивное интервью с главным любовником-аферистом Эстонии: «Конечно, я виноват!»
Сегодня утром непосредственно перед началом закрытого заседания в Харьюском уездном суде Postimees воспользовался уникальной возможностью взять интервью у главного любовника-афериста страны Алара Микфельта, которого обвиняют в получении мошенническим путем от женщин более миллиона евро. Читать далее...
Российский терминал в Силламяэ поднимет на ноги эстонский транзит
Российский производитель минеральных удобрений EuroChem («Еврохим») открыл в порту Силламяэ терминал, стоимостью почти 70 миллионов евро, по перевалке аммиака. Благодаря такой крупной иностранной инвестиции железнодорожный транзит в Эстонии увеличится на одну десятую в год. Читать далее...
В Ласнамяэ появится новый микрорайон на 500 квартир
На прошлой неделе Таллиннское горсобрание инициировало детальную планировку, которая предполагает строительство нового микрорайона между Петербури-теэ и улицей Раадику. Читать далее...
Сланцевый промышленник - Ратасу: если зеленый договор причинит нам ущерб, государству придется заплатить
Руководство второго по размерам сланцевого производства Эстонии Viru Keemia Grupр (VKG) хочет потребовать от государства возмещения ущерба, если ужесточающаяся климатическая и связанная с окружающей средой политика поставит крест на их бизнесе. Читать далее...
Урмас Рейнсалу: внешняя политика России не изменилась - она по-прежнему агрессивная
Глава МИД Урмас Рейнсалу, выступая во вторник в Рийгикогу с годовым докладом о внешней политике, сказал, что Эстония проводит самостоятельную и последовательную внешнюю политику, прежде всего, посредством своего членства в ЕС и НАТО. Читать далее...
Угроза безопасности Эстонии: департамент требует от Сынаялгов снять лопасти с ветрогенератора
Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) в понедельник сделал предприятию Андреса и Олега Сынаялгов Eleon Green OÜ предписание снять с установленного в ветропарке Айду ветрогенератора номер пять лопасти, которые, как сообщили в ведомстве, даже в неработающем состоянии мешают работе системе предварительных предупреждений гособороны. Читать далее...
Для поднятия останков парома "Эстония" потребуется разрешение Финляндии и Швеции
Эстонские власти не смогут самостоятельно принять решение о поднятии со дна Балтийского моря останков затонувшего в 1994 пассажирского парома "Эстония", заявил председатель правовой комиссии Рийгикогу Яанус Карилайд. Читать далее...
Сеэдер: нельзя ратифицировать нынешний вариант пограндоговора с РФ
Председатель партии "Отечество" Хелир-Валдор Сеэдер в интервью ERR выразил мнение, что нынешняя граница с Россией не практична и не соответствует национальным интересам Эстонии. Читать далее...
Женщина напала с ножом на председателя квартирного товарищества
Вируский уездный суд приговорил к условному лишению свободы на семь месяцев женщину, которая осенью прошлого года напала с ножом на председателя квартирного товарищества своего дома. Читать далее...
Между ценами на квартиры в разных уездах Эстонии лежит пропасть
Анализ рынка недвижимости 2019 года, проведенный Земельным департаментом, показывает: за год проведено почти 60 000 сделок общей стоимостью четыре миллиарда евро. Число сделок уменьшилось всего на 0,2%, однако общая стоимость увеличилась на 4%. Читать далее...