Вт, 11.02.2020
В плане социальной поддержки нам и вправду надо очень надеяться на родственников и друзей. Петер Зашев
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Полицейский рейд: пьяными попались как автоводители, так и один велосипедист

Полицейский рейд: пьяными попались как автоводители, так и один велосипедист

Проверка водителей на трезвость.

ФОТО: Pilt videost

В воскресенье, 9 февраля, полиция проверяла водителей на трезвость в городе Пайде, а также в волостях Тюри и Ярва.

В течение восьми часов 15 полицейских, один практикант и девять помощников полицейских проверили 2339 водителей, пишет Järva Teataja.

Руководитель патрульной службы Пайдеского отделения полиции Халар Халлимяэ сказал, что от вождения были отстранены четыре употреблявших алкоголь водителя и один нетрезвый велосипедист.

«Полиция обращает повышенное внимание на состояние водителей в Ярвамаа, поскольку таким образом мы можем предотвратить последствия тяжелых ДТП, которые совершают употреблявшие алкоголь водители. Рейды, вне зависимости от времени года, проходят постоянно», - отметил он.

Халлимяэ призывает людей сразу сообщать по номеру 112 о водителях с подозрительным стилем вождения, поскольку совместными усилиями движение на дорогах Эстонии можно сделать более безопасным. «Здесь важен вклад каждого человека!» - напомнил полицейский.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ