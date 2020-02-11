Полицейский рейд: пьяными попались как автоводители, так и один велосипедист

В воскресенье, 9 февраля, полиция проверяла водителей на трезвость в городе Пайде, а также в волостях Тюри и Ярва.
В течение восьми часов 15 полицейских, один практикант и девять помощников полицейских проверили 2339 водителей, пишет Järva Teataja.
Руководитель патрульной службы Пайдеского отделения полиции Халар Халлимяэ сказал, что от вождения были отстранены четыре употреблявших алкоголь водителя и один нетрезвый велосипедист.
«Полиция обращает повышенное внимание на состояние водителей в Ярвамаа, поскольку таким образом мы можем предотвратить последствия тяжелых ДТП, которые совершают употреблявшие алкоголь водители. Рейды, вне зависимости от времени года, проходят постоянно», - отметил он.
Халлимяэ призывает людей сразу сообщать по номеру 112 о водителях с подозрительным стилем вождения, поскольку совместными усилиями движение на дорогах Эстонии можно сделать более безопасным. «Здесь важен вклад каждого человека!» - напомнил полицейский.