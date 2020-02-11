Полицейский рейд: пьяными попались как автоводители, так и один велосипедист

В течение восьми часов 15 полицейских, один практикант и девять помощников полицейских проверили 2339 водителей, пишет Järva Teataja.

Руководитель патрульной службы Пайдеского отделения полиции Халар Халлимяэ сказал, что от вождения были отстранены четыре употреблявших алкоголь водителя и один нетрезвый велосипедист.

«Полиция обращает повышенное внимание на состояние водителей в Ярвамаа, поскольку таким образом мы можем предотвратить последствия тяжелых ДТП, которые совершают употреблявшие алкоголь водители. Рейды, вне зависимости от времени года, проходят постоянно», - отметил он.