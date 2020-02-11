Житель Таллинна более 2000 раз просто так набирал номер 112

В 2019 году Центр тревоги ответил на 957 668 звонков по номеру вызова экстренной помощи 112, общая продолжительность которых составила более 30 000 часов. В 395 198 случаях на помощь высылали полицию, спасателей или скорую помощь. Погодные условия существенно влияют на потребность людей в помощи и поэтому сравнительно прохладное лето было более спокойным в том, что касалось звонков и требовавших реакции инцидентов. В то же время, штормы, бушевавшие в Эстонии в октябре и декабре, вдвое подняли суточное число звонков — в сутки в Центр тревоги поступало более 4000 звонков.

Распределение потребности в помощи связано с плотностью населения. Так, почти половина (46 процентов) звонков по номеру 112 поступает из Таллинна и Харьюмаа. В Центр тревоги обращаются за помощью по медицинским вопросам, эти вызовы составляют 62 процента всех вызовов. 32 процента касаются полиции, а реакция спасателей требуется в шести процентах случаев.

По словам гендиректора Кятлин Алвела, среди поступивших в Центр тревоги звонков четко выделяется группа людей, корни проблем которых нельзя отнести к сфере ответственности одного определенного учреждения.

«В прошлом году мы обращали внимание на то, кто и по какой причине чаще всего за год звонил в Центр тревоги. Выяснилось, что один живущий в Таллинне мужчина за год набирал номер вызова экстренной помощи 112 более 2000 раз. Во всех 2000 случаях диспетчеру Центра тревоги приходилось выяснять, нуждается ли человек в помощи полиции, скорой помощи или спасателей. Как правило, ему их помощь не требовалась. В то же время, диспетчерам сложно понять, в чем заключаются его проблемы, поскольку временами он говорит крайне неразборчиво или по телефону доносятся только ругательства», - пояснила Алвела.

В прошлом году Центр тревоги сфокусировался на десяти чаще всего звонивших лицах и попытался выяснить причину их звонков. Выяснилось, что всего эти десять человек 10 874 раза позвонили по номеру 112. Всего на то, чтобы определить их потребность в помощи, ушло 114 часов, при этом они реально нуждались в помощи только в отдельных случаях. По словам Алвела, общим знаменателем для этих десяти человек являются проблемы с психическим здоровьем, алкоголем и одиночеством. «Мы должны обращать внимание на окружающих нас людей и понимать, в чем заключаются их проблемы. Люди, которые звонили нам заметное количество раз, безусловно нуждаются в помощи, но Центр тревоги и номер вызова экстренной помощи 112 не могут им помочь. В то же время, важно заниматься подобными проблемами, поскольку такие звонки могут лишить доступа на линию тех, кто в этот момент может на самом деле нуждаться в срочной помощи», - сказала Алвела.

По ее словам, впервые в своей истории Центр тревоги занялся решением проблем клиентов номера вызова экстренной помощи вне обычной практики ответа на звонки. Алвела сказала, что предпринятые шаги были эффективными. «Для большинства людей мы с партнерами смогли исправить ситуацию и число звонков либо сократилось, либо они прекратились полностью. Разумеется, этим людям и в дальнейшем потребуется систематическая работа, но для этого надо, чтобы мы в Центре тревоги обращали на них внимание».

К сожалению, в ходе проекта выяснилось также, что помочь можно только людям, которые хотят, чтобы им помогали, и откликаются на помощь. «Все стороны испытывают трудности с помощью звонившему нам чаще всего бездомному мужчине, решение его проблем оказалось сложным, но работа продолжается».

На пресс-конференции отдельно подчеркнули, что в 2020 году в Эстонии завершается процесс, по итогам которого помощь в Эстонии будет помогать один номер вызова экстренной помощи 112. 1 марта окончательно прекратит работу старый короткий номер полиции 110, звонки на который направлялись на номер 112, и тогда в Эстонии вызывать полицию, скорую помощь и спасателей можно будет только по номеру 112. Алвела подчеркнула, что Центр тревоги прилагает усилия для максимально плавного перехода. «Мы создали возможности для отслеживания, набирают ли люди, набравшие номер 110 и услышавшие автоматическое сообщение, номер 112. Мы должны убедиться, что никто не останется без помощи», - сказала Алвела.