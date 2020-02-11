Собранные средства пойдут на строительство часовни в Маарду

В Центре русской культуры 12 февраля в 19.00 состоится благотворительный концерт «По следам памяти», на котором выступят известные российские и эстонские исполнители и артисты.
Вырученные средства будут направлены на строительство часовни памяти павшим во Второй мировой войне в городе Маарду.
На благотворительном концерте выступят государственный ансамбль песни и танца донских казаков «Лазоревый цветок» (Волгоград) и заслуженный артист России Иван Беседин (Санкт-Петербург). В программе заявлены ансамбль «Златые горы» и «Iris», Эдуард Тооман, Сергей Маасин, Театр танца «Рада»", Вероника Кнауб, Сергей Черкасов и другие.
Церемонии перезахоронения останков воинов, погибших во Второй мировой войне, проводятся на Маардуском мемориале ежегодно с 2005 года. На данный момент там нашли упокоение 1285 человек.
В 2019 году горуправа Маарду приняла решение о строительстве часовни памяти.
«Строительство часовни на мемориале Маарду даст возможность людям почтить в тишине память всех тех, кто отдал свою жизнь за мир без войны. Часовня станет символом мира, и ее сооружение уже объединило многих», - сказал мэр Маарду Владимир Архипов.