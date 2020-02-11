Собранные средства пойдут на строительство часовни в Маарду

Вырученные средства будут направлены на строительство часовни памяти павшим во Второй мировой войне в городе Маарду.

На благотворительном концерте выступят государственный ансамбль песни и танца донских казаков «Лазоревый цветок» (Волгоград) и заслуженный артист России Иван Беседин (Санкт-Петербург). В программе заявлены ансамбль «Златые горы» и «Iris», Эдуард Тооман, Сергей Маасин, Театр танца «Рада»", Вероника Кнауб, Сергей Черкасов и другие.

Церемонии перезахоронения останков воинов, погибших во Второй мировой войне, проводятся на Маардуском мемориале ежегодно с 2005 года. На данный момент там нашли упокоение 1285 человек.

В 2019 году горуправа Маарду приняла решение о строительстве часовни памяти.