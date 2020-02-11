Вт, 11.02.2020
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  • Известный эстонский интернет-магазин взял курс на банкротство: могут ли обманутые покупатели вернуть деньги?

Известный эстонский интернет-магазин взял курс на банкротство: могут ли обманутые покупатели вернуть деньги?

Евро. Фото иллюстративное.

ФОТО: Arvo Meeks

Фирма Reset Eesti OÜ, которой принадлежит интернет-магазин, подала заявление о банкротстве, то есть ждать недоставленный на дом товар уже не стоит. Postimees решил узнать, могут ли покупатели вернуть свои деньги.

Если кто-то еще не получил заказанный в интернет-магазине reset.ee товар, то первым делом надо узнать, когда и каким способом клиент оплатил свой заказ. Как правило, есть три варианта.

  • Потребитель купил товар в рассрочку и с момента заключения договора потребительского кредита прошло 14 дней или меньше

Если потребитель заплатил за товар в рассрочку (то есть заключил для покупки товара договор потребительского кредита) и с момента заключения договора прошло 14 дней или меньше, потребитель может отказаться от договора, заверяет Департамент защиты прав потребителей и технического надзора. Для этого человеку надо немедленно подать заявление об отступлении от договора предлагающему кредит, то есть банку/учреждению, которое выдает кредит, а не Reset Eesti OÜ.

  • Потребитель купил товар в рассрочку и с момента заключения договора потребительского кредита прошло более 14 дней

Если с момент заключения договора прошло более 14 дней, у потребителя, к сожалению, нет возможности отказаться от договора. В этом случае потребитель должен выплатить весь кредит, даже если товар он так и не получил.

  • Потребитель купил товар за свои средства, то есть без рассрочки

В этом случае клиент должен подать свои требования в ходе производства о банкротстве. Для подачи требований в рамках производства о банкротстве Департамент защиты прав потребителей и технического надзора рекомендует следить за сайтом www.ametlikudteadaanded.ee, чтобы знать будет ли и когда начато официальное производство о банкротстве Reset Eesti OÜ. Если производство будет начато, на сайте появится информация, кто является временным управляющим в деле о банкротстве, которому кредиторы (с точки зрения потребителя: заплатившие за неполученный товар) могут заявить свои требования.

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