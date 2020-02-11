Известный эстонский интернет-магазин взял курс на банкротство: могут ли обманутые покупатели вернуть деньги?

Если кто-то еще не получил заказанный в интернет-магазине reset.ee товар, то первым делом надо узнать, когда и каким способом клиент оплатил свой заказ. Как правило, есть три варианта.

Потребитель купил товар в рассрочку и с момента заключения договора потребительского кредита прошло 14 дней или меньше

Если потребитель заплатил за товар в рассрочку (то есть заключил для покупки товара договор потребительского кредита) и с момента заключения договора прошло 14 дней или меньше, потребитель может отказаться от договора, заверяет Департамент защиты прав потребителей и технического надзора. Для этого человеку надо немедленно подать заявление об отступлении от договора предлагающему кредит, то есть банку/учреждению, которое выдает кредит, а не Reset Eesti OÜ.

Потребитель купил товар в рассрочку и с момента заключения договора потребительского кредита прошло более 14 дней

Если с момент заключения договора прошло более 14 дней, у потребителя, к сожалению, нет возможности отказаться от договора. В этом случае потребитель должен выплатить весь кредит, даже если товар он так и не получил.

Потребитель купил товар за свои средства, то есть без рассрочки