Известный эстонский интернет-магазин взял курс на банкротство: могут ли обманутые покупатели вернуть деньги?

Фирма Reset Eesti OÜ, которой принадлежит интернет-магазин, подала заявление о банкротстве, то есть ждать недоставленный на дом товар уже не стоит. Postimees решил узнать, могут ли покупатели вернуть свои деньги.
Если кто-то еще не получил заказанный в интернет-магазине reset.ee товар, то первым делом надо узнать, когда и каким способом клиент оплатил свой заказ. Как правило, есть три варианта.
- Потребитель купил товар в рассрочку и с момента заключения договора потребительского кредита прошло 14 дней или меньше
Если потребитель заплатил за товар в рассрочку (то есть заключил для покупки товара договор потребительского кредита) и с момента заключения договора прошло 14 дней или меньше, потребитель может отказаться от договора, заверяет Департамент защиты прав потребителей и технического надзора. Для этого человеку надо немедленно подать заявление об отступлении от договора предлагающему кредит, то есть банку/учреждению, которое выдает кредит, а не Reset Eesti OÜ.
- Потребитель купил товар в рассрочку и с момента заключения договора потребительского кредита прошло более 14 дней
Если с момент заключения договора прошло более 14 дней, у потребителя, к сожалению, нет возможности отказаться от договора. В этом случае потребитель должен выплатить весь кредит, даже если товар он так и не получил.
- Потребитель купил товар за свои средства, то есть без рассрочки
В этом случае клиент должен подать свои требования в ходе производства о банкротстве. Для подачи требований в рамках производства о банкротстве Департамент защиты прав потребителей и технического надзора рекомендует следить за сайтом www.ametlikudteadaanded.ee, чтобы знать будет ли и когда начато официальное производство о банкротстве Reset Eesti OÜ. Если производство будет начато, на сайте появится информация, кто является временным управляющим в деле о банкротстве, которому кредиторы (с точки зрения потребителя: заплатившие за неполученный товар) могут заявить свои требования.