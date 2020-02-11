Фото ⟩ В парке Таммсааре торжественно открыли кафе-павильон

Новое кафе-павильон построено на остатках фундамента Нового рынка, когда-то располагавшегося на этом месте. При строительстве здания учитывался генеральный план исторического рыночного комплекса и его сохранившиеся части.

Перед строительством кафе-павильона был проведен конкурс идей, а победителем стало архитектурное бюро Kadarik Tüür с проектом Belle Epoque. В новом кафе открылась пиццерия-ресторан Pomo и чуть более классическое кафе-ресторан Café Opera. В цокольном этаже расположится еще один ресторан, название которого пока неизвестно.

Вице-мэр Таллинна Эха Вырк сказала, что новое кафе очень важно для столицы сразу по нескольким моментам.

«Мы начали активно менять городское пространство, делая его более современным - чтобы Таллинн стал как для горожан, так и для туристов более приятным местом, где можно провести свободное время. Новое здание, расположившееся в парке Таммсааре, стало отличным примером сотрудничества города с частным сектором. Таллинн на договорных условиях передал свою землю в частные руки, чтобы найти наилучшее решение по ее использованию с максимальной пользой для горожан. Ну и, со своей стороны, Таллинн сделал небольшой подарок Эстонской Республике в честь ее годовщины».

«Городская парковая культура в последнее время очень развилась, в столице появляется все больше зеленых территорий, где можно проводить время всей семьей, играть на свежем воздухе, просто отдыхать или же, при необходимости, работать, - отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет. – Именно поэтому мне очень приятно, что в Кесклинне тоже начали развивать парковые кафе. Надеюсь, что вскоре появятся и другие кафе-павильоны, которые отлично вписываются в местный ландшафт»

Каупо Колсар, представитель фирмы-застройщика (OÜ Pellepokk), знакомя с новым зданием сказал, что на первом этаже нового кафе будут работать сразу два предприятия общепита: пиццерия и ресторан à la carte.

«В подвале расположится гриль-ресторан, где можно будет услышать живую музыку и насладиться хорошей культурной программой, - подчеркнул Каупо Колсар. – Здесь также находятся вспомогательные помещения и туалет».