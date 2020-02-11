Э-государство подвело: многие жители Эстонии безосновательно получили уведомления от налоговиков

Налогово-таможенный департамент сообщил в соцсетях, что многие люди, которые получили на этой неделе уведомление об уплате земельного налога, беспокоятся, что в этом году не была учтена налоговая льгота в отношении участка земли под домом. Выяснилось, что произошел сбой между решением x-tee по обновлению адресов регистра народонаселения и инфосистемой земельного налога Земельного департамента, поэтому не все данные безошибочно дошли до Налогового департамента.

«Если получили уведомление об уплате земельного налога, где неверные данные или требуемая к оплате сумма больше обычной, следует обратиться в местное самоуправление, которые внесет исправления и передаст нам верные данные. После этого Налогово-таможенный департамент аннулирует прежнее требование к оплате и отправить новое правильное уведомление», - рекомендует департамент и приносит извинения за возможные неудобства.

Как известно, в Эстонии земля под жилым домом освобождается от земельного налога.

Земельный налог стучится в дверь

В начале недели Налогово-таможенный департамент (НТД) начал посылать уведомления об уплате земельного налога. На электронную почту, посредством СМС или по почте будет отправлено более 389 000 уведомлений для 324 000 человек на сумму 59,7 миллионов евро.

Люди получат уведомления об уплате земельного налога не позднее 15 февраля, но уже сейчас каждый может проверить его в э-НТД (e-MTA). Если человек получит возврат своего переплаченного подоходного налога после представления декларации о налогах, то им можно удобно покрыть уплату земельного налога.

В качестве новшества теперь имеется возможность заказать электронный счет (э-счет) для уплаты требований по земельному налогу. «Внедрение э-счетов предоставляет клиентам возможность удобно, бесконтактно и своевременно выполнять свою обязанность по уплате земельного налога», – сказала руководитель налогового отдела НТД Эвелин Лийвамяги.

Э-счет можно заказать в интернет-банке, на веб-странице arved.ee, а также в рубрике «Расчет», находящейся в э-НТД, выбрав пункт меню «Заказ э-счетов». При оформлении заказа необходимо воспользоваться номером ссылки счета предоплаты в э-НТД, который указан в уведомлении об уплате земельного налога или его можно найти посредством поиска персонального номера ссылки на веб-странице НТД. Заказ будет в силе также для последующих требований по земельному налогу, сроки уплаты которых каждый год 31 марта и 1 октября.

Помимо этого, Лийвамяги обратила внимание на то, что если вы заметите неточности в данных, связанных с землей, которые указаны в уведомлении об уплате земельного налога, то вам необходимо связаться с Земельным департаментом или местным самоуправлением. Данные контактного лица местного самоуправления указаны в каждом уведомлении об уплате земельного налога.