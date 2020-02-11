Спор о компенсации: находившийся один день в должности министра Куузик и государство пытаются найти компромисс

В понедельник Таллиннский административный суд своим постановлением по ходатайству сторон отменил назначенное на среду заседание суда и предоставил сторонам возможность продолжить переговоры по компромиссу.

На слушаниях в среду должен был бы присутствовать министр финансов Мартин Хельме. Если стороны не достигнут компромисса, судебное разбирательство будет продолжено в обычном порядке.

Куузик недоволен письмом, направленным президенту премьер-министром Юри Ратасом 30 апреля прошлого года, в котором, как он считает, причина отставки сформулирована неверно. Куузик считает, что ошибочное положение в этом письме можно исправить, и просит выплатить ему компенсацию за шесть месяцев, то есть 31 458,36 евро.

30 апреля Марти Куузик подал премьер-министру Юри Ратасу заявление об отставке с поста министра по делам внешней торговли и ИТ. В своем заявлении Куузик сообщил, что в интересах сохранения в правительстве спокойной работы, очистки своего престижа и защиты интересов своей семьи он подает в отставку с поста министра.

«Я подал председателю партии EKRE Марту Хельме и премьер-министру Юри Ратасу заявление об отставке с поста министра. Я по-прежнему заявляю, что предъявляемые мне обвинения — это клевета, я не применяю насилие», - сообщил Куузик.

«В дополнение к развернутой против меня отвратительной кампании в прессе добавилось еще и решение прокуратуры возбудить в отношении меня уголовное дело. В этой ситуации я не смогу выполнять свою работу министра. Не смогут нормально работать и остальные члены правительства», - отмечается в заявлении Куузика.

«Я отказываюсь от поста министра не потому, что я согласен с обвинениями против меня, а напротив, потому, что хочу сосредоточиться на своей защите в рамках уголовного дела и на восстановлении своего честного имени», - подчеркнул тогда Куузик.

Премьер-министр Юри Ратас ранее подтвердил, что находившийся один день в должности министра внешней торговли и IT Марти Куузик не имеет права на компенсацию.

"Отвечает действительности, что права на компенсацию нет — это вытекает из закона о правительстве республики, если министр уходит в отставку по собственному желанию",- пояснил Ратас, по словам которого он присутствовал на совещании, где Куузик сказал, что решил уйти в отставку, и на той встрече никто ему никакой компенсации не обещал. "В то же время Эстония — демократическое государство, и люди имеют право предъявлять требования, а если требования не исполняются, люди имеют право подавать в суд",- сказал Ратас.

После назначения Куузика министром в прессе высказывались подозрения о том, что он применял насилии в отношении жены, и в результате полиция начала уголовное расследование. В то же время следствие представило ему и обвинению в физическом насилии, и о Вируский уездный суд рассмотрит это на закрытом заседании.