В Таллинне ссора из-за недвижимости чуть не закончилась стрельбой

Во вторник находившийся в отчаянии мужчина пытался выставить из находящейся в Таллинне в Кадриорге квартиры мужчину и женщину, которые на его действия вытащили свой оружейный арсенал.
Представитель Кесклиннаского отделения полиции Артур Гелвей сказал, что около девяти часов утра в полицию поступило сообщение, что во дворе дома на улице Вейзенберга между людьми вспыхнул конфликт, в ходе которого появилось и оружие. Обычно на такие ситуации полиция реагирует усиленным составом, что произошло и в этот раз, сообщает Postimees.
На месте выяснилось, что 36-летний мужчина пытался с представителем охранной фирмы незаконно выставить из квартиры 37-летнюю женщину и 56-летнего мужчину. После этого женщина и мужчина вооружились двумя единицами огнестрельного оружия и электрошокером.
В ходе инцидента, к счастью, никто не пострадал. 36-летний мужчина был задержал в качестве подозреваемого в попытке незаконного выселения. Все обстоятельства случившегося выяснятся в ходе уголовного производства.
Поскольку электрошокер запрещен законом, полиция начала производство о проступке.