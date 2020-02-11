В Таллинне ссора из-за недвижимости чуть не закончилась стрельбой

Представитель Кесклиннаского отделения полиции Артур Гелвей сказал, что около девяти часов утра в полицию поступило сообщение, что во дворе дома на улице Вейзенберга между людьми вспыхнул конфликт, в ходе которого появилось и оружие. Обычно на такие ситуации полиция реагирует усиленным составом, что произошло и в этот раз, сообщает Postimees.