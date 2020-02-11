Каждая четвертая живущая в Финляндии русская или эстонка сделала как минимум три аборта

Женщины, переехавшие в Финляндию из России или Эстонии намного чаще других групп населения проходили через аборт. Если среди коренных финок только восемь процентов делали аборт более трех раз, то среди русскоязычных это число достигает 24 процентов. Из эстонок более трех абортов сделало 22 процента. Об этом свидетельствует исследование Ведомства здравоохранения и социального обеспечения THL, проведенное среди жителей Финляндии иностранного происхождения.

Как минимум через один аборт прошла каждая третья русскоязычная или эстонка, тогда как среди коренного населения аборт делали всего 14 процентов.

Количество прошедших через роды русских достигает 71 процента. Этот показатель на 16 процентов больше, чем среди финок. Вместе с этим, выходцы из России и бывших стран СССР реже финнов создают многодетную семью: всего 17 процентов рожали более трех раз, тогда как среди финок это число достигает 25 процентов.

Здоровье хорошее, но с хроническими заболеваниями

Около 60 процентов русскоязычных оценили состояние своего здоровья как хорошее. Несмотря на это, у русских чаще, чем у коренного населения и других групп иностранцев встречаются хронические заболевания. От таких заболеваний страдает 46 процентов русских, тогда как, например, среди африканцев это число составляет 21 процент, а среди граждан США и других стран ЕС – 36 процентов. Среди финнов от хронических заболеваний страдает 44 процента.

Согласно исследованию, русскоязычные нервничают гораздо чаще, чем коренные финны. Если 27 процентов финнов испытывали нервозность за последние четыре недели, что среди русскоговорящих это число достигает 45 процентов. Каждый четвертый также испытывал чувство подавленности.

Если верить результатам исследования, то русские почти также счастливы – или несчастны – как и финны. Из финнов за последние четыре недели чувствовали себя счастливым 52 процента, а из финских русских - 46 процентов. Ниже этого показателя только выходцы из Ближнего Востока и Северной Африки.

Русские мало пьют

Живущие в Финляндии русскоязычные реже коренных финнов употребляют алкоголь. Каждый пятый русский вообще не пьет, тогда как непьющих среди финнов всего 13 процентов.

От двух до четырех раз в месяц выпивает 47 процентов русских и 64 процента финнов, а больше шести доз алкоголя за раз как минимум раз в месяц принимает 13 процентов русских и 26 процентов финнов.

Финны повыше, но упитаннее

Средний рост переехавших из России и бывших стран СССР мужчин – 178,3 см, а вес – 82,4 кг. Средний рост женщин – 165,1 см, вес 67,4 кг. Из других иммигрантов выше русских только эстонцы и люди из стран ЕС и Северной Америки.

В среднем коренные жители Финляндии чуть выше и толще русскоязычных: рост финнов в среднем составляет 179,1 см, а вес 85,1 кг. Рост женщин - 165,5 см, а вес 70,6 кг.