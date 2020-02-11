Рейд по магазинам Эстонии: содержание наркотического вещества в продукции из конопли зашкаливает

Результаты проб показали, что торговцы не проверяют, не превышает ли содержание ТГК в продаваемой продукции разрешенных границ. Заказывая через интернет у незнакомых продавцов товар, верят, что обеспечиваются установленные в Эстонии требования, но в большинстве случаев нарушается закон.

Хотя интернет-продавец подтверждает в напоминающем сертификат письме, что товар законен, обязанность это проверять лежит на управляющем магазином в Эстонии. «При заказе товаров из-за рубежа, человек должен прежде убедиться, что каждый товар, который привозится или заказывается в Эстонию, является здесь законным», - говорит руководитель службы по борьбе с наркопреступлениями и организованной преступностью Пыхьяской префектуры Райт Пикаро.

«Каждый продавец до того, как товар пересечет государственную границу, должен сам убедиться, что он не нарушает закон. Если уверенности нет, не стоит заказывать. Приходящая вместе с заказанным из иностранного интернет-магазина товаром цветная бумажка, на которой написано "сертификат", не освобождает торговца от ответственности в случае, если в товаре ТГК превышает разрешенное количество», - говорит глава службы.

Разрешенный предел ТГК в продукции из обработанной конопли составляет 0,2 процента. Например, из взятых на анализ 35 продуктов одного магазина в 25 была превышена разрешенная норма. В другом магазине в жидкой продукции содержалось 0,48-3 процента ТГК. Анализ продукции других четырех магазинов показал нарушения в промежутке 0,41-1 процент. В каких магазинах было обнаружено наивысшее содержание ТГК, полиция не стала сообщать.

В отношении шести проверенных магазинов продолжается уголовное производство. «Здесь нельзя больше говорить о совершенном по незнанию нарушении, поскольку результаты проб показали превышение разрешенного количества ТГК в несколько раз», - сказал Пикаро. Возможное наказание для владельцев магазинов выяснить после завершения расследования.

Владелец пярнуского магазина Cbweed, член правления OÜ Cannab Калев Лайсаар сказал, что до сих пор не получил от департамента какой-либо информации. По его словам, заказанное самой фирмой исследование показало, что содержание ТГК в продукции находится ниже разрешенной нормы.