Жители Эстонии активно скупают путевки в Турцию, Грецию и Египет

По-прежнему популярны пакеты отдыха в Турции, Греции и Египте. Также жители Эстонии испытывают все больший интерес к отдыху в европейских городах, сообщила во вторник BNS пресс-служба оргкомитета ярмарки.

По словам генерального секретаря Союза туристических фирм Эстонии Марианн Лугус, жители Эстонии любят путешествовать, а поскольку зимой чаще всего скучают по солнцу, большинство туристов смотрят в сторону Южной Европы, где уже стоит приятная весенняя погода – на расстоянии всего нескольких часов полета.

«Греция предлагает низкий уровень цен и множество интересных пунктов назначения – это привлекательное направление как для семей, так и для путешествующих в одиночку. Греция также привлекает наших людей вкусной средиземноморской кухней, – пояснила Лугус. – Конкретно стоит упомянуть Крит, Родос и Корфу. На Tourest также продали много пакетов путешествий в Турцию. Кроме того, люди интересуются Кипром, поскольку осенью там стоит приятная погода, море теплое и цены хорошие. Это идеальная возможность продлить лето. Среди зимних «солнечных направлений» на первом месте находится Египет».

По ее словам, видно, что людям все больше нравится путешествовать по миру и поэтому все заметнее увеличивается число тех, кто приходит на туристическую выставку в поисках хороших идей и возможностей, чтобы реализовать тягу к интересным, образовательным и надолго запоминающимся приключениям. Лугус отметила, что люди также проявляют явный интерес к культурным путешествиям.

«Городской отдых в популярных местах Европы и мира также приносит радость открытия – Берлин, Париж, Рим, Стамбул, Тбилиси, Амстердам и Барселона, – Лугус перечислила наиболее популярные городские направления. – Люди также ищут возможности отправиться и в более экзотические места, например, на Бали, а в Европе – в Черногорию».

Помимо молодежи, люди среднего и пожилого возраста также все чаще открывают для себя приключенческие поездки – в пустыни, в горы Центральной Азии или на рафтинг где-нибудь в Африке.

«Именно за советом многие и шли на Tourest – в интернете информации много, но трудно решить, чему именно стоит доверять. На выставке же можно пообщаться с профессионалами, вместе изучить возможности размещения, транспорта и питания, а также решить, что лучше всего подходит именно вам», - сказала Лугус.

В этом году на 29 выставке Tourest были представлены около 500 экспонентов из 32 стран мира, причем впервые – Узбекистан и Азербайджан. Вновь на выставке знакомила с возможностями отдыха Гватемала – прошлогодний дебютант.

Одним из важнейших элементов Tourest стала организуемая для европейских туроператоров программа Tourest Hosted Buyers. Союз туристических фирм Эстонии в сотрудничестве с Центром развития туризма EAS, airBaltic и многими предприятиями туристического сектора знакомят с Эстонией, как привлекательным и своеобразным направлением – с целью добавить Эстонию в портфели приглашенных туроператоров.

«В рамках программы Tourest 2020 Hosted Buyers мы собрали 60 тщательно отобранных иностранных туроператоров, которые принимали участие в выставке, организовывали контактные встречи и знакомились с возможностями поездок по разным регионам Эстонии. Это отличный пример сотрудничества предприятий сектора и государства, призванного подарить иностранным туроператорам вдохновение, создать реальные контакты и увеличить экспортную долю эстонского туризма», - добавила Лугус.