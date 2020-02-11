Фото ⟩ Cеверное сияние озарило небо над Эстонией

К северному сиянию Пексар была готова вечером 6 февраля, поскольку следит в соцсетях за группой интересующихся этим явлением.

«Я знала, что есть возможность увидеть северное сияние и следила за онлайн-каналом северного сияния в финском городе Ханкасальми», - говорит Песар, уточнив, что после того, как на камере появилось северное сияние, она вышла на улицу.

Около 22.30 вблизи Виртсу в деревне Лыо удалось заснять первое в этом году северное сияние.

По словам Пексар, более хорошие снимки помешал сделать лунный свет, из-за которого безоблачное ночное небо стало более светлым и приглушило яркое природное явление.