Видео ⟩ В память о погибшем спортсмене его друзья проехали огромной автоколонной

"Когда утром собрались в Риге, было чуть больше 20 машин, и тогда я подумала: ну, хорошо, хоть часть друзей будет. Но, потом присоединились жители Сигулды, примерно столько же. Я улыбнулась, подумала, ну вот, нас не будет очень мало, потому что нас и в Валмиере ждут. Когда мы приехали, я увидела то, чего не ожидала - полную парковку. Полную. Но ты это и сам видел...", - написала в профиле погибшего Ника в сети Facebook Линда Лаздиня.