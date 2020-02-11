Видео ⟩ В память о погибшем спортсмене его друзья проехали огромной автоколонной

В субботу, 8 февраля, друзья и знакомые Ника Элексиса, встретились рано утром в Риге, чтобы отправиться в автомобильный заезд в память о погибшем молодом спортсмене. Желающих почтить память Ника было очень много - образовалась многокилометровая колонна, пишет Rus.TVNET.
"Когда утром собрались в Риге, было чуть больше 20 машин, и тогда я подумала: ну, хорошо, хоть часть друзей будет. Но, потом присоединились жители Сигулды, примерно столько же. Я улыбнулась, подумала, ну вот, нас не будет очень мало, потому что нас и в Валмиере ждут. Когда мы приехали, я увидела то, чего не ожидала - полную парковку. Полную. Но ты это и сам видел...", - написала в профиле погибшего Ника в сети Facebook Линда Лаздиня.
Как ранее сообщал TVNET, полиция продолжает расследование обстоятельств гибели мазсалацского автоспортсмена Ника в конце января. Конфликт, переросший в драку и закончившийся смертью молодого человека, произошел во время празднования дня рождения одного из сотрудников VUGD в гостевом доме Vālodzes. Мероприятие посетил и мотоспортсмен из Мазсалацы Ник Элексис. Вечером между парнем и организатором вечеринки произошла ссора, которая переросла в драку.
Известно, что они били друг друга, однако дальнейшие события не ясны. Ник после драки ушел в неизвестном направлении, и через пару часов была поднята тревога. Парень пропал. Спустя примерно пятнадцать часов он был найден мертвым во дворе одного из частных домов.
Согласно официальной версии, молодой человек умер от переохлаждения. Однако родные подозревают, что причиной смерти могли стать тяжелые телесные повреждения, полученные в ходе конфликта.