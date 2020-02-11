Вт, 11.02.2020
Просто тогда решили, что нужно перенять систему западного образца, не продумав тщательно цели и не просчитав последствия. Индрек Нейвельт

Бдительность людей помогла полиции спасти человека

Politsei pidas möödunud nädalal Valgas kinni kaks meest, keda seni kogutud tõenditele tuginedes on alust kahtlustada eaka naise röövimises.

ФОТО: Arvo Meeks

В субботу после полудня бдительный житель Сааремаа сообщил в Центр тревоги, что его 69-летний сосед со среды не появлялся дома, что для него нехарактерно, пишет Saarte Hääl.

«Мы сразу развернули поиски, но, к сожалению, его местонахождение к вечеру не удалось установить, - рассказывает участковый Курессаареского отделения полиции Меэлис Юханди. - Продолжили поиски утром в воскресенье, нашли пропавшего и доставили домой».

По словам участкового, выяснилось, что житель волости Лейси в среду на автобусе отправился в Курессааре, а когда возвращался домой, не вышел на привычной остановке и доехал до деревни Карья. «Большая благодарность бдительному водителю и продавщице булочной в Карья, с помощью которых полиции удалось установить точное местонахождение мужчина и доставить его домой», - говорит Юханди.

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