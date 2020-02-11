Бдительность людей помогла полиции спасти человека

«Мы сразу развернули поиски, но, к сожалению, его местонахождение к вечеру не удалось установить, - рассказывает участковый Курессаареского отделения полиции Меэлис Юханди. - Продолжили поиски утром в воскресенье, нашли пропавшего и доставили домой».

По словам участкового, выяснилось, что житель волости Лейси в среду на автобусе отправился в Курессааре, а когда возвращался домой, не вышел на привычной остановке и доехал до деревни Карья. «Большая благодарность бдительному водителю и продавщице булочной в Карья, с помощью которых полиции удалось установить точное местонахождение мужчина и доставить его домой», - говорит Юханди.