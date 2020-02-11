Стук в ночи: догадка соседа спасла женщине жизнь

На прошлой недели посреди ночи пожилая дама дала понять соседям, что ей нужна помощь необычным способом.
По словам участкового Курессаареского отделения полиции Меэлиса Юханди, на прошлой неделе во вторник около двух часов ночи в Центр тревоги поступил звонок из многоквартирного дома, пишет Saarte Hääl. «Звонивший сообщил, что его соседка — пожилая дама — стучит по батарее», - рассказывает Юханди.
На место выехала полиция, а также спасатели со скорой помощью. По словам Юханди, спасателям удалось попасть в квартиру пожилой дамы через окно. Оказалось, что она нуждалась в помощи и на скорой она была доставлена в больницу.