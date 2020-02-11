Стук в ночи: догадка соседа спасла женщине жизнь

По словам участкового Курессаареского отделения полиции Меэлиса Юханди, на прошлой неделе во вторник около двух часов ночи в Центр тревоги поступил звонок из многоквартирного дома, пишет Saarte Hää l. «Звонивший сообщил, что его соседка — пожилая дама — стучит по батарее», - рассказывает Юханди.

На место выехала полиция, а также спасатели со скорой помощью. По словам Юханди, спасателям удалось попасть в квартиру пожилой дамы через окно. Оказалось, что она нуждалась в помощи и на скорой она была доставлена в больницу.