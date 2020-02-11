Фото: из-за гололеда грузовик вылетел в кювет

Сегодня около половины восьмого в Центр тревого поступило сообщение, что на 167-м километре шоссе Пярну-Раквере-Сымеру в деревне Каривярава грузовик выехал в кювет.

Водитель смог своими силами вылезти из грузовика, медики скорой помощи осмотрели его и установила, что он не получил никаких травм в ДТП.

В момент аварии данный участок дороги был покрыт льдом и, по предварительным данным, именно скользкая дорога стала причиной того, что грузовик съехал с дороги.

Обслуживающая эту дорогу фирма приступила к ликвидации гололеда.