Фото: из-за гололеда грузовик вылетел в кювет
Вблизи Каривярава большой грузовик из-за гололеда вылетел в кювет, пишет Virumaa Teataja.
Сегодня около половины восьмого в Центр тревого поступило сообщение, что на 167-м километре шоссе Пярну-Раквере-Сымеру в деревне Каривярава грузовик выехал в кювет.
Водитель смог своими силами вылезти из грузовика, медики скорой помощи осмотрели его и установила, что он не получил никаких травм в ДТП.
В момент аварии данный участок дороги был покрыт льдом и, по предварительным данным, именно скользкая дорога стала причиной того, что грузовик съехал с дороги.
Обслуживающая эту дорогу фирма приступила к ликвидации гололеда.
Полиция рекомендует внимательно следить за тем, как меняется температура воздуха и влияют осадки на дорожные условия, а также выбирать соответствующую условиями скорость, чтобы безопасно добраться до места назначения.