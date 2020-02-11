Вт, 11.02.2020
Домогательство — это не тот случай, когда на тебя набрасываются и тянут за холодильник. Мария Юферева-Скуратовски
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Фото: из-за гололеда грузовик вылетел в кювет

Фото: из-за гололеда грузовик вылетел в кювет
Полиция обратилась к водителям

Грузовик в кювете.

ФОТО: Ain Liiva

Вблизи Каривярава большой грузовик из-за гололеда вылетел в кювет, пишет Virumaa Teataja.

Сегодня около половины восьмого в Центр тревого поступило сообщение, что на 167-м километре шоссе Пярну-Раквере-Сымеру в деревне Каривярава грузовик выехал в кювет.

Водитель смог своими силами вылезти из грузовика, медики скорой помощи осмотрели его и установила, что он не получил никаких травм в ДТП.

В момент аварии данный участок дороги был покрыт льдом и, по предварительным данным, именно скользкая дорога стала причиной того, что грузовик съехал с дороги.

Обслуживающая эту дорогу фирма приступила к ликвидации гололеда.

Полиция рекомендует внимательно следить за тем, как меняется температура воздуха и влияют осадки на дорожные условия, а также выбирать соответствующую условиями скорость, чтобы безопасно добраться до места назначения.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ