Фото и видео ⟩ Компания Samsung представила флагман этого года – Galaxy S20 и смартфон-раскладушку Galaxy Z Flip

Будут доступны три модели новинки, в которых добавлена поддержка 5G, используется самый большой среди всех телефонов Samsung 108-мегапиксельный сенсор камеры, а также экран с частотой обновления 120 Гц, обеспечивающий невероятно плавный пользовательский опыт.

«В последнее время много говорили о приходе 5G и вскоре эта технология станет реальностью. Поэтому наши новые телефоны Galaxy S20 готовы к использованию 5G. Также в новинках существенно обновлены экран и система камер – это очень важные факторы, на основании которых наши клиенты выбирают телефоны», - рассказал руководитель мобильного подразделения Samsung Eesti Антти Аасма.

В продажу поступят три модели серии Galaxy S20 – Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra. Модели отличаются друг от друга количеством камер, размером экрана и емкостью аккумулятора.

Все телефоны оснащены камерами повышенного разрешения, чтобы снимки получались максимально детальными. Galaxy S20 Ultra оснащен 108-мегапиксельной, а S20 и S20+ 64-мегапиксельными задними камерами. Модель S20 Ultra также обладает специальной функцией, объединяющей девять пикселей в один, что позволяет делать более качественные фотографии в условиях недостаточной освещенности. Второй важной функцией камер является зум: на задней стенке модели расположилась специальная зум-камера, позволяющая без потери качества использовать 10-кратное оптическое приближение. При желании можно установить максимальное 100-кратное приближение. Также камера обладает решением, позволяющим выбрать и вырезать тот или иной конкретный элемент снимка – в результате пользователь может думать о композиции, уже сделав фотографию.

«Поскольку камеры телефонов отличаются большим числом мегапикселей, часть изображения можно вырезать без потери качества финальной картинки. Также важно упомянуть, что камеры телефонов предлагают видеозапись в разрешении 8K, а функция Single Take позволяет одновременно записывать видео и делать снимки, чтобы позднее пользователь сам мог выбрать, что из получившегося ему нравится больше всего. Это важно, например, при съемке домашних животных или семейных сцен, где люди и животные перемещаются в кадре, и самостоятельно выбрать лучший момент для съемки может быть непросто», - пояснил Аасма.

Как и представленные летом 2019 года телефоны Note10, новые модели S20 обладают экранами Samsung Infinity-O, в верхней части которых для фронтальной камеры вырезано специальное отверстие. Оно стало еще миниатюрнее, а грани вокруг экрана еще тоньше. Galaxy S20 обладает 6,2-дюймовым экраном QHD+, Galaxy S20+ 6,7-дюймовым экраном QHD+, а Galaxy S20 Ultra 6,9-дюймовым экраном QHD+. Все экраны поддерживают стандарт HDR10+ и – впервые на телефонах Samsung – обладают частотой обновления 120 Гц вместо 60 Гц, что позволяет сделать пользовательский опыт значительно более плавным.