Фото и видео ⟩ Компания Samsung представила флагман этого года – Galaxy S20 и смартфон-раскладушку Galaxy Z Flip

На состоявшейся в Сан-Франциско презентации компания Samsung представила общественности свой флагманский смартфон этого года – Galaxy S20.
Будут доступны три модели новинки, в которых добавлена поддержка 5G, используется самый большой среди всех телефонов Samsung 108-мегапиксельный сенсор камеры, а также экран с частотой обновления 120 Гц, обеспечивающий невероятно плавный пользовательский опыт.
«В последнее время много говорили о приходе 5G и вскоре эта технология станет реальностью. Поэтому наши новые телефоны Galaxy S20 готовы к использованию 5G. Также в новинках существенно обновлены экран и система камер – это очень важные факторы, на основании которых наши клиенты выбирают телефоны», - рассказал руководитель мобильного подразделения Samsung Eesti Антти Аасма.
В продажу поступят три модели серии Galaxy S20 – Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra. Модели отличаются друг от друга количеством камер, размером экрана и емкостью аккумулятора.
Все телефоны оснащены камерами повышенного разрешения, чтобы снимки получались максимально детальными. Galaxy S20 Ultra оснащен 108-мегапиксельной, а S20 и S20+ 64-мегапиксельными задними камерами. Модель S20 Ultra также обладает специальной функцией, объединяющей девять пикселей в один, что позволяет делать более качественные фотографии в условиях недостаточной освещенности. Второй важной функцией камер является зум: на задней стенке модели расположилась специальная зум-камера, позволяющая без потери качества использовать 10-кратное оптическое приближение. При желании можно установить максимальное 100-кратное приближение. Также камера обладает решением, позволяющим выбрать и вырезать тот или иной конкретный элемент снимка – в результате пользователь может думать о композиции, уже сделав фотографию.
«Поскольку камеры телефонов отличаются большим числом мегапикселей, часть изображения можно вырезать без потери качества финальной картинки. Также важно упомянуть, что камеры телефонов предлагают видеозапись в разрешении 8K, а функция Single Take позволяет одновременно записывать видео и делать снимки, чтобы позднее пользователь сам мог выбрать, что из получившегося ему нравится больше всего. Это важно, например, при съемке домашних животных или семейных сцен, где люди и животные перемещаются в кадре, и самостоятельно выбрать лучший момент для съемки может быть непросто», - пояснил Аасма.
Как и представленные летом 2019 года телефоны Note10, новые модели S20 обладают экранами Samsung Infinity-O, в верхней части которых для фронтальной камеры вырезано специальное отверстие. Оно стало еще миниатюрнее, а грани вокруг экрана еще тоньше. Galaxy S20 обладает 6,2-дюймовым экраном QHD+, Galaxy S20+ 6,7-дюймовым экраном QHD+, а Galaxy S20 Ultra 6,9-дюймовым экраном QHD+. Все экраны поддерживают стандарт HDR10+ и – впервые на телефонах Samsung – обладают частотой обновления 120 Гц вместо 60 Гц, что позволяет сделать пользовательский опыт значительно более плавным.
Модель Galaxy S20 обладает самым маленьким аккумулятором, но даже он отличается емкостью 4000 мАч. Емкость аккумулятора Galaxy S20+ составляет 4500 мАч, а Galaxy S20 Ultra целых 5000 мАч – этого непременно хватит на целый день использования. Модели Galaxy S20 и S20+ используют 25-ваттную, а модель Ultra 45-ваттную быструю зарядку.
Galaxy S20 обладает 8 ГБ оперативной памяти, а модели S20+ и Ultra 12 ГБ. Все телефоны на эстонском рынке будут иметь 128 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью карты памяти емкостью до 1 ТБ.
Как и многие прошлые устройства Samsungi модели серии Galaxy S20 обладают системой безопасности Knox, защищающей пользовательские данные. Кроме того, в телефонах Galaxy S20 установлен специальный чип Guardian Chip, защищающий устройства от атак на аппаратном уровне, если они физически попадают в руки злоумышленников.
Наряду с телефонами Galaxy S20 компания Samsung вывела на рынок новые беспроводные наушники Galaxy Buds+, обладающие улучшенными динамиками, над которыми работали специалисты из AKG, тремя микрофонами и более емким аккумулятором, обеспечивающим до 11 часов работы, причем футляр для наушников дает дополнительные 11 часов. Три отдельных микрофона наушников при желании могут пропускать внешние звуки, чтобы пользователь слышал, что происходит вокруг и мог, например, что-то сказать окружающим людям.
Предварительные заказы на новые телефоны Galaxy S20 откроются 11 февраля, а в магазины устройства попадут 13 марта.
Galaxy S20
Galaxy S20+
Galaxy S20 Ultra
Экран
6.2” Quad HD+ Dynamic AMOLED 2X экран Infinity-O (3200X1440)
563 ppi
Поддержка HDR10+
Частота обновления 120 Гц
6.7" Quad HD+ Dynamic AMOLED 2X экран Infinity-O (3200X1440)
525ppi
Поддержка HDR10+
Частота обновления 120 Гц
6.9" Quad HD+ Dynamic AMOLED 2X экран Infinity-O (3200X1440)
511ppi
Поддержка HDR10+
Частота обновления 120 Гц
* По умолчанию частота обновления экрана составляет 60 Гц. Для использования 120 Гц следует изменить настройки устройства.
Камеры
[Фронтальная камера]
10 МП, Dual Pixel AF, FOV: 80, F2.2
[Задние камеры]
Три камеры
Сверхширокоугольная: *12 МП, FOV: 120˚, F2.2
Широкоугольная: *12 МП, FOV: 79˚, F1.8
Телефото: *64 МП, FOV: 76˚, F2.0
[Фронтальная камера]
10 МП, Dual Pixel AF, FOV: 80. F2.2
[Задние камеры]
Четыре камеры
Сверхширокоугольная: *12 МП, FOV: 120˚, F2.2
Широкоугольная: *12 МП, FOV: 79˚, F1.8
Телефото: *64 МП, FOV: 76˚, F2.0
[Фронтальная камера]
40 МП, PDAF, FOV: 80˚, F2.2
[Задние камеры]
Четыре камеры
Сверхширокоугольная: *12 МП, FOV: 120˚, F2.2
Широкоугольная: *108 МП, FOV: 79˚, F1.8
Телефото: *48 МП, FOV: 24˚, F3.5
Габариты и вес
Габариты: 151.7 x 69.1 x 7.9 мм
Вес: 163 г
Габариты: 161.9 x 73.7 x 7.8 мм
Вес: 188 г
Габариты: 166.9 x 76.0 x 8.8 мм
Вес: 222 г
Процессор
7-нм EUV Exynos 990
Память
LTE
8G ГБ RAM (LPDDR5), 128 ГБ встроенной памяти
5G
12 ГБ RAM (LPDDR5), 128 ГБ встроенной памяти
5G
12 ГБ RAM (LPDDR5), 128 ГБ встроенной памяти
SIM-карта и дополнительная память
Модель Dual SIM (гибридный SIM-разъем): один Nano SIM и один Nano SIM или один MicroSD (до 1 ТБ)
* Модели Galaxy S20, S20+, S20 Ultra также обладают поддержкой eSIM.
Аккумулятор
4000 мАч
4500 мАч
5000 мАч
Зарядка
Быстрая зарядка Fast Wireless Charging 2.0
Быстрая зарядка работает по проводу и беспроводным образом
Функция Wireless PowerShare для беспроводной зарядки других устройств с помощью телефона
Операционная система
Android 10
Сеть и интерфейсы
5G
5G Non-Standalone (NSA), Sub6 / mmWave
LTE
Enhanced 4x4 MIMO, до 7CA, LAA, LTE Cat.20
до 2.0 Гб/сек скачивание / до 150 Мб/сек загрузка
Wi-Fi
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4 ГГц + 5 ГГц, HE80, MIMO, 1024-QAM
до 1.2 Гб/сек скачивание / до .2 Гб/сек загрузка
Bluetooth
Bluetooth® v 5.0 , ANT+, USB type-C, NFC, геолокация (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou)
Samsung Pay
NFC, MST
Сенсоры
Ультразвуковой сканер отпечатка пальца, акселерометр, барометр, гироскоп, геомагнитный датчик, датчик Холла, датчик приближения, датчик освещенности RGB
Аутентификация
Блокировка экрана: рисунок, PIN-код, пароль
Биометрическая авторизация: сканер отпечатков пальцев, распознавание лиц
Звук
Стереодинамики и наушники с тюнингом AKG
Технология Dolby Atmos (также имеется поддержка Dolby Digital и Dolby Digital Plus)
Форматы воспроизведения аудио
MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, APE, DSF, DFF
Видео
Форматы воспроизведения видео
MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM
В Эстонии Galaxy S20 будет стоить 899, S20+ 5G 1099, а Galaxy S20 Ultra 5G 1349 евро.
Samsung представила смартфон-раскладушку Galaxy Z Flip с гибким дисплеем
Во вторник южнокорейская компания Samsung также провела презентацию аппарата Galaxy Z Flip, выполненного в форм-факторе раскладушки. Смартфон, напоминающий представленный в прошлом году аппарат Motorola RAZR, стал вторым серийным смартфоном Samsung с гибким дисплеем после вышедшего в прошлом году Galaxy Fold.
Как и ожидалось, смартфон получил покрытый фирменным ультратонким стеклом 6,7-дюймовый складывающийся основной OLED-дисплей с разрешением 2636*1080 пикселей и 1,1-дюймовый дополнительный экран на верхней крышке, предназначенный для отображения уведомлений (нажатие на него позволяет открыть приложение, приславшее то или иное уведомление, на основном экране). Аппарат работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 855+, имеет 8 ГБ оперативной и 256 ГБ основной памяти, пишет The Verge.
Двойная основная камера устройства состоит из 12-Мп сверхширокоугольного модуля и главного 12-Мп модуля. Над основным экраном расположена 10-Мп селфи-камера, а емкость батареи 183-граммового смартфона составляет 3300 мАч. Судя по видеоролику, конструкция смартфона позволяет использовать Z Flip как в полностью разложенном, так и в частично разложенном состоянии. В последнем случае устройство представляет собой подобие ноутбука. Также в таком виде смартфон можно разместить на ровной поверхности для съемки в темноте без штатива.