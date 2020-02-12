Самые большие зарплаты английского футбола получают игроки "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити"

Больше всех зарабатывает вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа – 23 млн евро в год. На втором месте – хавбек «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне (19,7 млн евро), а на третьем – полузащитник «Сити» Рахим Стерлинг (18,5 млн евро).

Отметим, что в топ-15 самых высокооплачиваемых игроков Премьер-лиги вошли 5 игроков «Манчестер Юнайтед», по 3 игрока «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», а также по 2 игрока «Арсенала» и «Тоттенхэма».