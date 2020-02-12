Спецслужбы США и Германии десятилетиями прослушивали более сотни стран

Швейцарская компания Crypto AG в руках спецслужб

Речь идет о швейцарской компании Crypto AG, которая с сороковых годов поставляла по всему миру шифровальные устройства для защиты при передаче секретных данных и сообщений. С 1958 года ЦРУ, а затем и БНД контролировали деятельность Crypto AG через подставную компанию Minerva в Лихтенштейне, в конечном итоге, полностью выкупив ее, пишет DW.com.

Crypto AG устанавливала на свои аппараты оборудование двух видов - безопасное и уязвимое. Безопасная версия аппаратов продавалась швейцарским клиентам и еще нескольким странам.

Многие другие государства приобретали шифровальные машины, которые давали спецслужбам США и ФРГ возможность шпионить. Аппараты швейцарской компании на самом деле были сконструированы таким образом, что ЦРУ и БНД могли осуществлять прослушку при помощи специально созданных дыр в системе безопасности шифрования, говорится в расследовании. По свидетельствам бывших сотрудников разведок, в некоторые периоды, включая 80-е годы, через оборудование Crypto AG шло до 40 процентов всей секретной дипломатической переписки в мире.

Иностранцы платили ЦРУ и BND деньги за оборудование, шпионящее за ними

Услугами Crypto AG пользовались порядка 120 государств, в том числе европейские страны, Ватикан, Египет, Иран, Саудовская Аравия, Ливия, страны Латинской Америки. Нейтралитет Швейцарии был важным фактором, способствовавшим высокому спросу. Документы свидетельствуют о том, что спецслужбы США и ФРГ в ходе операции "Рубикон" знали о готовящемся свержении президента Чили Сальвадора Альенде, грубых нарушениях прав человека военной хунтой в Аргентине. Кроме того, декодированные телеграммы аргентинского военно-морского флота, передаваемые британцам немцами и американцами, внесли решающий вклад в победу Великобритании в войне 1982 года за Фолклендские острова, указывают авторы.

В расследовании приводятся выдержки из отчета ЦРУ, в которых говорится, что в конечном итоге иностранные правительства платили за шифровальные устройства хорошие деньги США и ФРГ и даже не подозревали, что их зашифрованные сообщения читались как минимум двумя, а, возможно, и пятью и шестью зарубежными государствами.

Отмечается, что главные противники Запада - СССР и Китай - никогда не были клиентами Crypto AG, но оборудование компании было у многих их партнеров.

ЦРУ продолжало шпионаж до 2012 года

В 1993 году германская разведка оставила контроль над Crypto AG, передав свою долю в компании Вашингтону, а США продолжали проведение своих операций как минимум до 2012 года.

При этом швейцарские власти были в курсе деятельности иностранных разведок. В расследовании говорится, что высшие должностные лица Швейцарии в целом были осведомлены о роли Германии и США в связи с компанией Crypto AG, делая все, чтобы прикрыть эти отношения.

В 2018 году Crypto AG была разделена на две части, одна из которых стала обслуживать исключительно швейцарских клиентов. Вторая компания носит название Crypto International, принадлежит шведскому инвестору и ориентирована на иностранных клиентов. На ее сайте в настоящее время опубликовано заявление о том, что она не имеет никакого отношения к Crypto AG или разведкам США и Германии. Фирма проводит внутреннее расследование.

Швейцария обеспокоена имиджевыми потерями

В истории, вызвавшей большой резонанс и грозящей имиджевыми потерями, намерены разобраться и власти Швейцарии. Правительство страны распорядилось провести расследование, которое сейчас поручено бывшему федеральному судье Никлаусу Оберхольцеру. А пока отозвало лицензии на экспорт шифровального оборудования у Crypto International.