Хелари Мягисалу поборется за бронзу чемпионата Европы по борьбе

Мягисалу выступает в категории до 60 килограмм и сегодня встретится в схватке за бронзу с победителем встречи Августин Спасоев (Болгария) - Мурад Базаров (Азербайджан). На пути к бронзовой схватке Мягисалу победилрумына Теодора Хоратау 3:2, а во втором раунде оказался сильнее польского борца Пржемыслава Пятека - 5:4.