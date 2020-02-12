Ср, 12.02.2020
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Хелари Мягисалу поборется за бронзу чемпионата Европы по борьбе

Хелари Мягисалу.

ФОТО: Tairo Lutter

Чемпионат мира по борьбе стартовал в Риме. В отсутствии лидеров сборной Хейки Наби и Эпп Мяэ за медали в столице Италии борется Хелари Мягисалу.

Мягисалу выступает в категории до 60 килограмм и сегодня встретится в схватке за бронзу с победителем встречи Августин Спасоев (Болгария) - Мурад  Базаров  (Азербайджан). На пути к бронзовой схватке Мягисалу победилрумына Теодора Хоратау 3:2, а во втором раунде оказался сильнее польского борца Пржемыслава Пятека - 5:4.

В полуфинале Мягисалу уступил представителю Армении Геворгу Гарияну.

Чемпионат Европы прохдит в отсутствии многих лидеров европейской борьбы. Это объясняется тем, что основные олимпийские лицензии уже разыграны и фавориты за медали Олимпиады в Токио предпочли спокойно готовиться к Играм в столице Японии.

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