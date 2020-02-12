Попойка в отеле дорого обошлась казахским биатлонистам

Самое большое наказание понес Антон Пантов, который получил четырехлетнее наказание. Тимур Куц, Владислав Витенко и Роман Еремин отделались годичными отлучениями от спорта.

Нарушение режима, в простонародье - пьянка, случилась у четверых казахских биатлонистов в самом конце октября в австрийском Обертиллахе. По словам работников отеля бравые казахстанцы поломали мебель, а также не справившись с употребленным количеством алкоголя оставили рвотные массы на стенах отеля. Получивший четырехлетнюю дискваификацию Пантов пояснил, что тошнота стала следствием непереносимости перепадов высот и высотного климата. По словам чиновников Пантов получил четырехлетнее наказание, так как подобные нарушения спортивного режима случились с ним и прежде.