Мировые авиакомпании при нормализации ситуации с коронавирусом готовы возобновить полеты в Китай

"Многие страны заявили, что меры на ограничение полетов носят временный характер, когда в ситуации будет отмечен поворот к улучшению, они рассмотрят вопрос о возобновлении полетов", - заявила она на брифинге.

Чиновница отметила, что в настоящее время иностранные и китайские авиакомпании продолжают осуществлять полеты по 710 международным маршрутам в 46 стран мира, еженедельно осуществляется 2610 тысяч рейсов в 120 зарубежных городов.

При этом Лян Нань сказала, что ряд иностранных компаний не прекращал полеты в Китай. В частности, Россия заявила, что не прекращает авиасообщение Москвы с Пекином, Шанхаем, Гуанчжоу.

Она сообщила, что УГАК организует чартерные рейсы для доставки на родину оказавшихся за рубежом китайских граждан, в первую очередь, в закрытый для транспорта эпицентр заболевания административный центр провинции Хубэй город Ухань.

В планах эвакуировать граждан КНР из Таиланда, Малайзии, Японии, Вьетнама, Филиппин, Сингапура и Индонезии.