Ср, 12.02.2020
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Нарвский кинотеатр вновь попал под прицел Языковой инспекции

Кинотеатр. Иллюстративное фото.

ФОТО: Remo Tõnismäe/Postimees

На расположенный в нарвском торговом центре Astri кинотеатр Apollo вновь начали жаловаться в Языковую инспекцию, поскольку многие фильмы не снабжены эстонскими субтитрами или дубляжем на эстонский. Надзорный орган отреагировал на сигналы и потребовал от владельца кинотеатра объяснений, пишет Rus.ERR.

В своем письме руководству фирмы, которой принадлежит кинотеатр, гендиректор Языковой инспекции Ильмар Томуск сообщил, что чиновники ведомства лично проверили поступившую информацию и убедились в ее достоверности.

"Например, в случае фильмов "Кома", "Маленькие женщины", "Плохие парни на всю жизнь" нам не удалось найти их перевода на эстонский язык, а фильмы "Шпионы в маске" и "Хищные птицы" с переводом на эстонский вышли в прокат гораздо позже, чем их русские версии", - отметил Томуск.

Закон о языке требует от поставщика аудиовизуальной продукции гарантировать наличие перевода на эстонский язык при публичных показах.

Напомним, что кинотеатр, расположенный в ТЦ Astri уже попадал под прицел Языковой инспекции в 2015 году, когда она еще принадлежал сети кинотеатров Forum Cinemas.

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