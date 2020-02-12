Нарвский кинотеатр вновь попал под прицел Языковой инспекции

На расположенный в нарвском торговом центре Astri кинотеатр Apollo вновь начали жаловаться в Языковую инспекцию, поскольку многие фильмы не снабжены эстонскими субтитрами или дубляжем на эстонский. Надзорный орган отреагировал на сигналы и потребовал от владельца кинотеатра объяснений, пишет Rus.ERR.
В своем письме руководству фирмы, которой принадлежит кинотеатр, гендиректор Языковой инспекции Ильмар Томуск сообщил, что чиновники ведомства лично проверили поступившую информацию и убедились в ее достоверности.
"Например, в случае фильмов "Кома", "Маленькие женщины", "Плохие парни на всю жизнь" нам не удалось найти их перевода на эстонский язык, а фильмы "Шпионы в маске" и "Хищные птицы" с переводом на эстонский вышли в прокат гораздо позже, чем их русские версии", - отметил Томуск.
Закон о языке требует от поставщика аудиовизуальной продукции гарантировать наличие перевода на эстонский язык при публичных показах.
Напомним, что кинотеатр, расположенный в ТЦ Astri уже попадал под прицел Языковой инспекции в 2015 году, когда она еще принадлежал сети кинотеатров Forum Cinemas.