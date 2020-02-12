Нарвский кинотеатр вновь попал под прицел Языковой инспекции

В своем письме руководству фирмы, которой принадлежит кинотеатр, гендиректор Языковой инспекции Ильмар Томуск сообщил, что чиновники ведомства лично проверили поступившую информацию и убедились в ее достоверности.

"Например, в случае фильмов "Кома", "Маленькие женщины", "Плохие парни на всю жизнь" нам не удалось найти их перевода на эстонский язык, а фильмы "Шпионы в маске" и "Хищные птицы" с переводом на эстонский вышли в прокат гораздо позже, чем их русские версии", - отметил Томуск.

Закон о языке требует от поставщика аудиовизуальной продукции гарантировать наличие перевода на эстонский язык при публичных показах.