Фото: уединенный домик в лесах Отепя ждет своего нового хозяина

В лесах близ Отепя продается дача, которая может стать отличным пристанищем для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты, предлагает Kodustiil.
Этот живописный земельный участок площадью 60 200 м2 находится в десяти километрах по прямой от центра Отепя, на вершине холма Харимяэ, который лежит на высоте 211 метров от уровня моря. Площадь расположенного на нем двухэтажного дома - 82 м2.
Деревянный домик покрыт кровлей из профилированной жести. Также имеется маленькая терраса. Неподалеку находятся лыжные трассы и природные тропы. Рядом и смотровая вышка Харимяэ, с которой открываются чудесные виды на окружающую природу.
Большим плюсом является и уединенность: рядом вообще нет соседей.
С объявлением можно ознакомиться на портале недвижимости KV.ee.