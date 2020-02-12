Ср, 12.02.2020
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  • Фото: уединенный домик в лесах Отепя ждет своего нового хозяина

Фото: уединенный домик в лесах Отепя ждет своего нового хозяина

Metsamaja

ФОТО: KV.EE

В лесах близ Отепя продается дача, которая может стать отличным пристанищем для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты, предлагает Kodustiil. 

Этот живописный земельный участок площадью 60 200 м2 находится в десяти километрах по прямой от центра Отепя, на вершине холма Харимяэ, который лежит на высоте 211 метров от уровня моря. Площадь расположенного на нем двухэтажного дома - 82 м2.

Дача.

ФОТО: KV.EE

Деревянный домик покрыт кровлей из профилированной жести. Также имеется маленькая терраса. Неподалеку находятся лыжные трассы и природные тропы. Рядом и смотровая вышка Харимяэ, с которой открываются чудесные виды на окружающую природу.

Большим плюсом является и уединенность: рядом вообще нет соседей.

Дача.

ФОТО: KV.EE

С объявлением можно ознакомиться на портале недвижимости KV.ee.

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