Полиция решила проверить водителей на знание ПДД: мнения людей разделились

Правильный ответ стражи правопорядка обещают обнародовать завтра. Если посмотреть на комментарии к данной публикации, можно заметить, что единого мнения среди людей нет.

Кто-то считает, что преимущество имеет автомобиль под буквой «А», так как он совершает поворот направо, а машина, обозначенная буквой «Б», делает разворот, поэтому они должны разъезжаться по правилу правой руки. В то же время другие участники дискуссии считают, что преимущество у машины «Б», поскольку она находится на главной дороге, а для машины «А» действует знак «Уступи дорогу».