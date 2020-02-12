Украина по причине агрессии России не будет назначать посла в Москве

"Нет никаких оснований повышать статус дипломатических отношений путем назначения посла Украины", - сообщили в МИД, добавив, что учитывают продолжение российской агрессии и оккупацию Россией украинских территорий.

Заявление стало ответом на слова главы МИД России Сергея Лаврова, который в опубликованном 10 февраля интервью "Российской газете" указал, что Москва была бы не против вновь обменяться с Украиной послами.

На уровне временных поверенных

Украина отозвала своего диппредставителя в РФ Владимира Ельченко в марте 2014 года. С 2015 года пост временного поверенного в делах Украины в РФ занимает Руслан Нимчинский.

Российский посол в Киеве Михаил Зурабов был отозван в феврале 2014 года, а в июле 2016 года президент Владимир Путин освободил его от должности.