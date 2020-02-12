Зверское нападение на таксиста: коллеги жертвы боятся работать по ночам, обвиняемые предстанут перед судом

Прокуратура предъявила обвинение пяти людям, из которых двое на момент совершения преступления были несовершеннолетними. Молодых людей обвиняют по нескольким статья, в том числе в совершении тяжких насильственных действий обвиняют и несовершеннолетних. Одного из них (2002 года рождения), обвиняют в ограблении, в ненадлежащем физическом обращении и самовольном использовании чужой собственности, совершенном с применением насилия. Второго несовершеннолетнего обвиняют в ограблении, краже и самовольном использовании чужого имущества с применением насилия.

Остальных трех подсудимых обвиняют - по различным статьям - в использовании чужого имущества. Райну Когеру и Герту Кустасоо может грозить денежный штраф или до трех лет тюрьмы. Тиво Кауреву, которого также обвиняют в насилии, может грозить от двух до десяти лет тюрьмы.

На судебное заседание в четверг вызван потерпевший Антс Кони, которому принадлежит Mercedes, ставший добычей грабителей. Кони, водитель с 45-летним стажем, рассказал, что сдал в аренду автомобиль таксисту, который стал жертвой нападения. «Он хотел поездить неделю, чтобы решить, оставаться ему на этой работе или нет. И сразу попал в руки преступников», - говорит Кони.

Денежный ущерб владельца автомобиля из-за случившегося в ночь на 15 ноября достигает 3500 евро. Он сказал, что передняя часть машины, попавшей в несколько ДТП, требует ремонта, также надо обновить оборудование автомобиля, поскольку грабители избавились от большей его части.

«Таксометр, бардачок, пепельницы, документы – все выбросили из окна», - перечисляет Кони.

Статистика говорит, что каждые десять лет в Вильянди происходит одно кровавое нападение на таксиста. По словам также работающего таксистом Мати Рейнупа, подобные нападения являются частью профессии. Ему пока везло, и именно свое везение благодарят таксисты, поскольку никаких методов борьбы против нападающих не принято. По словам Рейнупа, нет времени на то, чтобы позвать на помощь или применить какие-то средства самообороны.

Незаконный метод

Мати Рейнуп признается, что ночью использует способ, которые является противозаконным, но помогает чувствовать себя в немного большей безопасности. «По ночам я не пристегиваюсь ремнем безопасности. Пускай полиция выписывает штраф, но при необходимости я - как минимум - смогу быстро выпрыгнуть из машины», - объясняет он.

После инцидента в 2018 году, по словам Рейнупа, в Вильянди осталось мало таксистов, которые берут ночные смены. В ночные часы больше пьяных, которые могут представлять опасность и для таксистов. Он составил и портрет возможных нападающих: находящиеся под действием каких-либо веществ мужчины, которые передвигаются в компании минимум из двух человек. Но Рейнуп отмечает, что все-таки в большинстве своем клиенты нормальные.

По оценке Кони, может заметить тенденцию, что молодые пассажиры такси становятся более склонными к насилию: «Иногда везешь кого-то и слышишь, что хвастаются, кто кого избил».

Последнее нападение на таксиста Кони называет зверством: «Они садисты. Избить человека ломом до бессознательного состояния и после этого засунуть в багажник…»

Кровавая ночь

По данным Sakala, события ночи 15 ноября 2018 года разворачивались следующим образом. Молодые люди попросили отвезти их на мызу Пярсти. Водитель такси доставил их до места назначения, где и стал жертвой нападения. После избиения 60-летнего таксиста засунули в багажник, после чего молодые люди поехали в Вильянди за еще одним своим приятелем. Затем вся компания направилась в Раквере, откуда рано утром вернулась в Вильянди.

В 8:30 в полицию поступил вызов, что по Колга-Яани в направлении Вильянди движется автомобиль, совершающий опасные маневры.

Скрываясь от полицейского патруля, преступники на угнанном мерседесе совершили несколько ДТП. После этого они приехали на парковку кладбища в Вильянди, где бросили автомобиль и сбежали. Обнаруженного в брошенном автомобиле таксиста в тяжелом состоянии доставили в Тартускую больницу.

Нападавших задержали через несколько часов в частной квартире, где они прятались в туалете. Полиция ранее рассказала Sakala, что молодые люди во время совершения преступления были пьяны.