Госконтроль: госучреждения не знают о своих расходах и переводят стрелки друг на друга

Министерство финансов и ряд других министерств не имеют полного обзора реализованных и текущих инвестиций и не знают о стоимости инвестиций в сферу их управления. Социально-экономические последствия завершенных проектов, то есть существенные преимущества дорогостоящих инвестиционных проектов, не оцениваются, выяснил Госконтроль.

Министерства также, как правило, не располагают подробной информацией об инвестициях, сделанных компаниями, целевыми учреждениями и публично-правовыми университетами в сфере их управления. «В нескольких случаях мы обнаружили, что получением ответа на простой вопрос о том, сколько стоят пять самых дорогих инвестиционных проектов одного министерства или учреждения, оказалось вовсе не простым, – прокомментировал государственный контролер Янар Хольм. – В одном случае, когда мы хотели узнать, каковы были инвестиции министерства в последние годы и сколько они стоили, нас направили в Министерство финансов, которое, в свою очередь, отправило нас в акционерное общество Riigi Kinnisvara (RKAS). Позже, однако, Министерство финансов заявило, что данные RKAS были неверными. Цифры министерства и его подразделения также могли отличаться. Во втором случае Министерство юстиции и RKAS предоставили противоречивую информацию о том, готова ли Таллиннская тюрьма или нет. Международный валютный фонд (МВФ) рекомендовал Эстонии создать базу данных для обзора своих инвестиций».

Существует хороший и точный обзор проектов, реализованных за деньги Европейского Союза, поскольку данные этих проектов собираются в информационной системе структурных фондов. Информации об инвестициях, сделанных Эстонией за счет собственных средств, нет.

«Движение денег из Эстонии должно контролироваться так же тщательно, как и использование средств, предоставленных Европейским союзом», - сказал государственный контролер Хольм.

Процессы отбора потенциальных инвестиционных проектов в министерствах выбираются ими самими, и практика ранжирования и отбора инвестиций различается. Министерство финансов организует и координирует процесс подготовки государственного бюджета, в ходе которого министерства подают дополнительные ходатайства на покрытие всех возможных расходов, включая инвестиции. Приемлемость и обоснованность этих ходатайств оценивается Министерством финансов, но потенциальные инвестиционные проекты министерств не сравниваются и не ранжируются. Для этого нет сквозных критериев оценки.

Крупные компании государства, университеты и больницы в стране обычно лучше планируют и осуществляют инвестиции, чем министерства. В отличие от министерств, в которых процесс отбора проектов является неопределенным, в крупных больницах, университетах и компаниях государства, как правило, существуют правила отбора, принятия решений и осуществления инвестиций, в том числе специальные механизмы управления более дорогими инвестиционными проектами и назначения конкретных ответственных лиц. Как правило, министерства не вмешиваются в процесс принятия решений и управления инвестициями, осуществляемыми государственными компаниями, университетами и больницами, если эти инвестиции не получают деньги от государства (включая иностранные деньги).