Под ногами солдата взорвалась граната: обвинявшегося в халатности офицера Сил обороны оправдали

Суд решил, что в действиях Каска отсутствовал состав преступления, и оправдал его.

На прошедших в конце декабря судебных прениях прокурор Тоомас Томберг заявил, что Каск своей халатностью создал ситуацию, в результате которой срочнослужащий получил травмы от взрыва.

Прокурор требовал приговорить Каска к году тюрьмы условно. Адвокат Кристьян Тууль заявил, что Каска следует оправдать.

23 апреля 2018 года 45-летний Каск должен был следить за безопасностью во время учений на центральном полигоне в Куусалу, но раздался взрыв, от которого серьезно пострадал 20-летний Ларс.

Позже выяснилось, что в тот день на полигоне было не менее 51 гранаты 40-мм калибра, оставшихся с прошлых учений, которые могли взорваться в любой момент. Поскольку почва в этом месте мшистая и болотистая, при ударе о землю некоторые гранаты просто не взрываются. Обычно подобные гранаты находят и обезвреживают, но их не всегда удается найти.

Прокурор Тоомас Томберг обвинял Каска в халатности на рабочем месте, максимальное наказание по этой статье составляет до двух лет тюремного заключения.

По словам прокурора, офицер безопасности должен был отдать распоряжение осмотреть местность, но это не было сделано. Несмотря на то, что всегда существует опасность, что в данном месте могут быть неразорвавшиеся гранаты, известно, что офицер не обозначил границы участка, по которому можно перемещаться.

«Офицер поверхностно выполнял служебные обязанности. Деятельность Каска привела к серьезным последствиям. Жизням людей угрожала опасность. Один солдат-срочник пострадал», - заявил прокурор.