Гран-при Китая не состоится в срок из-за вспышки коронавируса

Четвертый этап чемпионата "Формулы-1"-2020 в Китае, намеченный на 17-19 апреля, не состоится в срок из-за вспышки коронавируса, сообщает The Times.
Было принято решение не проводить четвертую гонку сезона в Шанхае. Продолжаются дискуссии о том, стоит ли отложить гонку, или отменить ее вообще. Отмечается, что команды, скорее всего, выступят против переноса Гран-при на новую дату, если из-за этого им придется проводить три или четыре гоночных уик-энда подряд.
Ранее спортивный директор "королевских гонок" Росс Браун заявил, что "Формула-1" постарается найти возможность провести Гран-при Китая в другие даты, если в апреле этап не состоится из-за коронавируса.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. К настоящему моменту в Китае от заболевания скончались 1113 человек, число подтвержденных случаев заражения превысило 44,6 тысячи.