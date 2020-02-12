Гран-при Китая не состоится в срок из-за вспышки коронавируса

Было принято решение не проводить четвертую гонку сезона в Шанхае. Продолжаются дискуссии о том, стоит ли отложить гонку, или отменить ее вообще. Отмечается, что команды, скорее всего, выступят против переноса Гран-при на новую дату, если из-за этого им придется проводить три или четыре гоночных уик-энда подряд.